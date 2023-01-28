6'lı masa ağız değiştirdi! "Erdoğan aday olamaz"

Yakın bir süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olmasında herhangi bir sorun görmeyen altılı masa liderleri, bir anda ağız değiştirerek Erdoğan'ın bir kez daha aday olmasının mümkün olamayacağını dile getirmeye başladı.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti lideri Meral Akşener, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Deva Partisi lideri Ali Babacan ve Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, çok yakın zamanda Erdoğan'ın ikinci kez aday olması konusunda farklı konuşuyordu. 6'lı Masa'nın son toplantısında hepsi ağız değiştirdi ve Erdoğan'ın aday olamayacağını söylemeye başladı. Bunun sebebi olarak da, Erdoğan gibi güçlü bir rakibe karşı altılı masanın henüz bir cumhurbaşkanı adayı çıkarmaması olduğu düşünülüyor.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, altılı masanın bu tutumunu YouTube yayınında değerlendirdi.

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