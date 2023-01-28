Türk futbolunda deprem! Merkez Hakem Kurulu istifa etti! Hakemlerin patronu ilk kez bir kadın olacak

TÜRK futbolu bir süredir hakem kriziyle sarsılırken, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik ile tüm MHK üyeleri istifa etti. Son 10 yılda MHK yönetiminde sekizinci kez değişiklik yaşanırken, MHK'nın başına ilk kez bir kadının geleceği konuşuluyor.

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Son dönemde yaşanan hakem tartışmalarının ardından MHK Başkanı Sabri Çelik istifa etti. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, bugün öğleden sonra MHK Başkanı Sabri Çelik ile görüşmek üzere deneyimli ismi Riva'ya çağırdı. Tesislerde gerçekleştirilen görüşmede TFF Başkanı Büyükekşi, MHK Başkanı Sabri Çelik'in istifasını istedi.

TFF Başkanı istedi o da istifa etti

TFF Başkanı Büyükekşi'nin istifasını istemesi üzerine Sabri Çelik istifa dilekçesini sundu ve istifası TFF tarafından kabul edildi. Sabri Çelik'in yanı sıra tüm MHK üyeleri de görevlerinden istifa etti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun gün içinde resmi açıklama yapması bekleniyor.

Yeni MHK Başkanı Lale Orta olacak iddiası

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; TFF Yönetimi, MHK başkanlığı için Lale Orta’yı düşünüyor. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin bu hafta Lale Orta ile Riva'da bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.

Son 10 yılda MHK 8 kez değişti

Son 10 yılda 8 kez MHK Başkanı değişti. Bu süreçte 6 farklı isim başkanlık görevini üstlendi. O isimler ve görev süreleri şu şekilde;

Yusuf Namoğlu (2014, 2016)

Kuddusi Müftüoğlu (2015)

Sabri Çelik (2019, 2023)

Zekeriya Alp (2019)

Serdar Tatlı (2020)

Ferhat Gündoğdu (2021)

Türkiye'nin ilk kadın futbol hekimi Lale Orta kimdir?

Türkiye'nin İlk Kadın Futbol Hakemi, Futbol Doktoru, Futbol Sunucusu, Akademisyen, Doçent. 1960 yılında İstanbul’da doğdu. Aksaray Oruçgazi İlkokulu, Cibali Ortaokulu ve Bakırköy Lisesi’nde öğrenimini tamamladıktan sonra, 1986 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe-Finansman uzmanlık dalından mezun olmuştur. 1993 yılında Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulunda; "Spor Yönetimi" üzerine Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. Doktora eğitimini de yine; Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalında Spor Yönetimi üzerine yapmıştır (2000). Yüksek Lisans tezinin konusu: “Türk Spor Teşkilatı İçinde Futbol Hakemliği Statüsü”dür. “Dünyada ve Türkiye'de Futbol Organizasyonları üzerine Analitik Bir Yaklaşım” tezi ile futbol konusunda doktora tezi yazan ilk kadın futbol doktoru olmuştur.

1998-2003 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesinde Öğretim Görevlisi, 2003-2009 yılları arasında ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde Öğretim Üyesi ve Bölüm Başkanı olarak görev yapmıştır.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Bayanlar Komisyonu Üyeliği (1996–2003), Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği (1998–2000; 2004-2007), Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanlığı (2003-2006), Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Üyeliği (2006–2007), UEFA Delege ve Hakem Gözlemciliği (2006-2009), UEFA Hakem Eğitimciliği (2006-2007) ve Rektör Danışmanlığı (2003-2008) vb idari görevler üstlenmiştir.

Çeşitli projelerde görev almıştır. Bunlardan bazıları şunlardır: T.M.O.K. Bayanlar Komisyonu Ücretsiz Spor Okulları Projesi, “Sporu Yayalım Şampiyonlar Yaratalım” (1996-1997). T.M.O.K. Bayanlar Komisyonu Ücretsiz Spor Okulları Projesi, “Yarının Yıldızları” (1997-2003), Hakem Eğitimi ve Organizasyonuna İlişkin UEFA Konvansiyonu (2006-2008), Göçbeyli İlköğretim Okulu öğrencileri için “Şimdi Spor Zamanı” .

Türkiye'nin ilk Kız Futbol Kulübü olan Dostlukspor'da kaleci ve kaptan olarak futbol oynamıştır(1976-1989). Futbol Federasyonunun açmış olduğu kurslarla Türkiye'nin profesyonel liglerinde (1., 2., 3. liglerinde) antrenörlük ve teknik direktörlük yapabilecek diplomaya sahip ilk kadın futbol antrenörü olmuştur. Kaleci Antrenörlüğü ve UEFA A Lisans Antrenörlük diplomasın sahibidir. İstanbul Karması, Dostlukspor Kız Futbol Takımı, Kadın A Milli Futbol takımı ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün yaz futbol okullarında antrenör ve teknik direktör olarak görev yapmıştır.

1986-2005 yılları arasında futbol hakemi olarak profesyonel ve amatör olarak 1500'ün üzerindeki maçta görev almıştır. Türkiye Profesyonel Birinci, İkinci ve Üçüncü Liginde maç yöneten ilk kadın hakemdir. Profesyonel Birinci Lig seviyesinde Avrupa’da hakem olarak görev yapan ilk kadındır. 1995 yılında, FIFA tarafından seçilen 27 ülkeden 54 kadın hakem arasına girerek “Dünyanın ilk FIFA kokartlı hakemleri” arasında yer almıştır. Türkiye’nin ilk FIFA kokartlı kadın hakemi olarak 11 yıl Uluslararası hakemlik yapmış ve 150 uluslararası maç yönetmiştir. 2003 yılında, UEFA tarafından Avrupa Kıtasının 17 en iyi hakemi arasına seçilerek “First Class” listesine alınmıştır. 21 Mayıs 2005 tarihinde UEFA Kupası Kadınlar Final Maçını yönetmiştir.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından 5 kıtada; kadınların spora katılımları konusunda öncülük eden ve örnek olan kişi ve kurumlara verilen "Kadın ve Spor 2002 Avrupa Kıtası Büyük Ödülü"nü kazanmıştır. Türkiye liglerinde maç anlatan ilk Kadın Futbol Spikeridir. Türkiye Futbol Federasyonu’nun İlk Kadın Merkez Hakem Kurulu Üyesi (2006-2007), İlk Kadın Süper Lig ve UEFA Gözlemcisi (2007-2009) olmuştur.

Doç. Dr. Lale Orta, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Yüksek Danışma ve Disiplin Kurulu ve Boğaziçi Kıtalararası Yarışları Yönetim Kurulu üyesidir. Okan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Spor Yönetimi Bölümünde Öğretim Üyesi görevini sürdürmektedir. Birçok bilimsel araştırmaları bulunmaktadır.

Ödülleri:

Lale Orta'nın aday olduğu ve kazandığı ödüllerin bazıları şunlardır: 1990 yılı En Başarılı Kadın Adayı , 1994 yılı En Başarılı Kadın Adayı, 1995 Ocak Ayı Renault Mais Şeref Kürsüsü Ödülü, 1995 Aralık Ayı Renault Mais Şeref Kürsüsü Ödülü, 2006 Gökçe Karataş Vakfı “Yılın Spor Adamı” Ödülü.