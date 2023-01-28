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Bakan Dönmez duyurdu! Elektrikte indirim sinyali

Bakan Dönmez duyurdu! Elektrikte indirim sinyali

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, şubat ayı itibarıyla toptan elektrik fiyatlarında yüzde 15-16 seviyesinde bir gerilemenin olabileceğini belirtti.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Enerjide Türkiye Yüzyılı Hedefleri" programında konuştu. 

Dönmez, Türkiye'nin ilk nükleer santralinin ilk ünitesini de bu yıl içinde devreye almayı planladıklarını kaydetti.

"İndirimler gelmeye devam edecek"

Son aylarda doğal gaz fiyatlarında gevşeme meydana gelmesinin ardından bunun yansıtıldığını aktaran Bakan Dönmez şunları kaydetti:

"Bu durum devam ettiği müddetçe de bu indirimler gelmeye devam edecek. Tabii doğal gaz düşünce elektrik üretiminde de doğal gazın payı önemli bir etkisi var. Aynı şekilde oralara (elektrik) da yansımasını bekliyoruz. Belki yüzde 15-16 seviyesinde de toptan elektrik fiyatlarında da bir gerilime şubat ayı itibarıyla söz konusu olacak."

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