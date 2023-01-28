Uzun süredir bekleniyordu!İki gündür aralıksız yağıyor kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı
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Uludağ’da beklenen kar yağışı bir ay gecikmeli de olsa zirveyi beyazlara bürüdü. Kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı. 2 gündür aralıksız yağan kar pistleri doldurdu.
Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ’da kar yağışı herkesin yüzünü güldürdü. Uzun zamandır beklenen kar yağışı, 2 gündür aralıksız etkisini gösterince kar kalınlığı 35 santimetreye kadar çıktı.
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Günübirlik zirveye gelen veya başka illerden gelen misafirler, hem kar yağışının keyfini hem de pistlerin tadını çıkardı. İşte Uludağ'dan gelen son görüntüler...
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