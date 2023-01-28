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Uzun süredir bekleniyordu!İki gündür aralıksız yağıyor kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı

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Uzun süredir bekleniyordu!İki gündür aralıksız yağıyor kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı

Uludağ’da beklenen kar yağışı bir ay gecikmeli de olsa zirveyi beyazlara bürüdü. Kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı. 2 gündür aralıksız yağan kar pistleri doldurdu.

Uzun süredir bekleniyordu!İki gündür aralıksız yağıyor kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı

Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ’da kar yağışı herkesin yüzünü güldürdü. Uzun zamandır beklenen kar yağışı, 2 gündür aralıksız etkisini gösterince kar kalınlığı 35 santimetreye kadar çıktı.

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Uzun süredir bekleniyordu!İki gündür aralıksız yağıyor kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı

Günübirlik zirveye gelen veya başka illerden gelen misafirler, hem kar yağışının keyfini hem de pistlerin tadını çıkardı. İşte Uludağ'dan gelen son görüntüler...

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Uzun süredir bekleniyordu!İki gündür aralıksız yağıyor kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı
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Uzun süredir bekleniyordu!İki gündür aralıksız yağıyor kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı
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