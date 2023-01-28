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MHP'de Sinan Ateş istifası! Suikast sonrası takılan tavrı vicdanım kabul etmiyor

MHP'de Sinan Ateş istifası! Suikast sonrası takılan tavrı vicdanım kabul etmiyor

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş suikasti sonrası MHP'nin takındığı tavır istifaları tetikledi. Suikastin ardından MHP'den istifa edenlerin sayısı 17 bini aşarken, son istifa Samsun'dan geldi. MHP Samsun İl Başkan Yardımcısı Tuğçe Karadeniz, "Mensubu olduğum partinin takındığı tutumu vicdanen kabul etmem mümkün değil" diyerek MHP'den istifa etti.

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MHP Samsun İl Başkan Yardımcısı Tuğçe Karadeniz, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti sonrası partisinin izlediği tutuma isyan ederek istifasını açıkladı. Karadeniz, "Ülkenin başkentinde alçakça ve pervasızca işlenen ve iki küçük kız çocuğunu yetim bırakan cinayet sonrasında yaşanan olaylar ile mensubu olduğum partinin takındığı tutumu vicdanen kabul etmem mümkün değildir" dedi. Karadeniz, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: 

"Ülkenin başkentinde alçakça ve pervasızca işlenen ve iki küçük kız çocuğunu yetim bırakan cinayet sonrasında yaşanan olaylar ile mensubu olduğum partinin takındığı tutumu vicdanen kabul etmem mümkün değildir.

Cinayet gününden bugüne kadar bize yakışan duruşun sergilenmesini umut ederek sabırla bekledim. Ancak bu süreçte yetkili kişilerin beyanatları ve tutumları dolayısıyla bu bekleyişin beyhude olduğuna kanaat getirdim.

Tüm bu nedenlerle vicdan sahibi bir insan, hukukçu ve Türk milliyetçisi kimliğimin gereği olarak mensubu olduğum Milliyetçi Hareket Partisi Samsun İl Başkan Yardımcılığı görevimden ve parti üyeliğinden ayrılmış bulunmaktayım."

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