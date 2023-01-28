Neler oluyor? 5 ülkeden peş peşe 'Türkiye için terör alarmı' geldi! ABD, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya...

ABD, Fransa, Almanya, İspanya ve İtalya, Türkiye’de bulunan vatandaşlarına terör uyarısı yaptı. Beş ülkeden yapılan açıklamada ‘İbadet yerlerinden, kalabalıklardan uzak durun ve dikkatli olun’ çağrısı yapıldı. Peş peşe gelen açıklamalar 'neler oluyor' sorusunu gündeme getirirken, İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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ABD, Fransa, Almanya, İspanya ve İtalya, İsveç'te Kur'an yakılmasının ardından saldırılar olabileceği gerekçesiyle Türkiye'deki vatandaşları için uyarı yayınladı. Yapılan açıklamalarda, başta İstanbul olmak üzere Türkiye için yüksek terör riski uyarısı yayınlayarak, kendi vatandaşlarına kalabalık yerlerden uzak durma ve dikkatli olmaları istendi.

Türkiye'deki ibadethanelere misilleme...

ABD Büyükelçiliği internet sitesinde 'Güvenlik Uyarısı' başlıklı metin paylaştı. Uyarıda, "Avrupa’da son zamanlarda yaşanan Kur’an yakma olaylarının ardından ABD hükümeti, vatandaşlarını teröristlerin Türkiye’deki ibadethanelere olası misilleme saldırılarına karşı uyarıyor. Teöristler, inadet yerlerini veya sık sık ziyaret ettiği yerleri hedef alarak, çok az uyarıda bulunarak veya hiç uyarı vermeden saldırabilirler" denildi.

Fransa: Yüksek terör saldırısı riski

Fransa’nın İstanbul Başkonsolosluğu, ‘yüksek terör saldırısı’ riski dolayısıyla Türkiye’deki vatandaşlarına dikkatli olma çağrısı yaptı. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, dini mekanlar dahil olmak üzere kalabalık yerlerden uzak durulması gerektiği belirtildi. Çağrıda şu ifadeler yer aldı:

"ABD Konsolosluğu’nun 27 Ocak 2023’te yayımladığı güvenlik uyarısında hatırlatıldığı üzere, Türkiye’de terör saldırısı riski arttığından Türkiye’de ikamet eden ya da Türkiye'den geçmekte olan Fransızlar ibadet yerleri de dahil olmak üzere özellikle yabancı uyruklular tarafından ziyaret edildiği biline buluşma noktalarında azami dikkat göstermeye çağrılmaktadır."





Almanya: Dikkatli ve tetikte olun

Almanya Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından ‘Türkiye'deki Almanlar için önemli not' yazılarak ülkenin vatandaşları uyarıldı: “İsveç'teki Türk büyükelçiliği önünde Kuran'ın yakılması olayından sonra, güvenlik yetkililerinin değerlendirmesine göre Türkiye'de terör saldırısı riski artıyor. Bu nedenle, uluslararası ziyaretçilere açık tesisleri ziyaret ederken özellikle tetikte ve dikkatli olun, mümkünse kalabalıktan, halka açık yerlerden ve özellikle ibadet yerlerini ziyaret etmekten kaçının."

İspanya: İbadet yerlerinin çevresinde...

İspanya Büyükelçiliği'nin Twitter'dan paylaştığı mesaj şöyle: "Avrupa'daki Kuran yakma olayları ve çeşitli ülkelerdeki ibadet yerlerinin yakınında birbirini izleyen terör eylemleri göz önüne alındığında, ibadet yerlerinin yakın çevresinden, kalabalıklardan ve turistlerin yoğun olduğu uğrak yerlerinden kaçınılması tavsiye edilir."

İtalya: İstiklal Caddesi'ni hatırlattı

Büyükelçilik resmi hesabından 'Güvenlik güncellemesi' başlıklı yazı paylaşıldı. Yazıda 13 Kasımda 2022'de İstanbul İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı hatırlatıldı. Yazıda şu ifadeler yer aldı:

"13 Kasım 2022 tarihinde İstanbul'un merkezi bir bölgesinde gerçekleşen saldırı ve Avrupa'da Kur'an kopyalarının yakıldığı son bölümler ışığında, İstanbul, Ankara, İzmir, ülkenin ana şehirlerinde ve en ünlü turistik ve sahil destinasyonlarında (örneğin Kapadokya) katılımın yoğun olduğu yerlerde tedbirlerin alınması tavsiye edilmektedir. Kutlama ve toplantılardan, askeri ve kolluk kuvvetlerinden, ibadet yerlerinden ve dini dernek ve vakıfların merkezlerinden, özellikle siyasi etkinlikler veya dini törenlerden kaçınılmalı."