Nurcan öğretmenden kahreden haber! Denge kaybı ile hastaneye gitti...

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde bir lisede ingilizce öğretmeni olarak görev yapan 38 yaşındaki Nurcan Kocaçay, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.Abone ol
38 yaşındaki Nurcan Kocaçay'ın yaklaşık 1,5 yıl önce denge kaybı şikayetiyle gittiği hastanede yapılan tetkik ve incelemelerde beyin tümörü hastalığına yakalandığı ortaya çıktı.
Kocaçay, en son tedavi gördüğü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Kocaçay’ın cenazesi ikindi namazının ardından şehir mezarlığına defnedilecek.