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Bursa'da ailesini katleden polisin şoke eden ifadesi!

Bursa'da ailesini katleden polisin şoke eden ifadesi!

BURSA’nın Orhangazi ilçesinde alacak verecek tartışması sonrasında annesi ve iki kardeşi ile yengesini tabanca ile öldüren polis memurunun ifadesi herkesi şok etti.

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Olay Orhangazi ilçesi İznik Gölü kenarındaki Çamlık tesislerinde meydana geldi. Bingöl’e bağlı Genç ilçesinde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Adem Ergüner tartıştığı annesi Bedriye, ağabeyleri Mehmet ve Remzi ile yengesi Fatma Ergüner’i silahla öldürdükten sonra Orhangazi Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu.

"175 bin TL için böyle bir olayı yaptım"

Gözaltına alındıktan sonra emniyetteki sorgusu tamamlanan cinayet zanlısı Adem Ergüner ortaya çıkan ilk ifadesi herkesi şok etti.

Adem Ergüner, müteahhitlik yapan ağabeyi Mehmet Ergüner’den ev almak için geçen yıl 175 bin TL verdiğini ancak ağabeyinin evi yapmadığını belirterek, parasını bugünkü değerden geri istediğini ancak ağabeyinin kendisine 275 bin TL teklif ettiğini belirterek, "ancak ben arabamı satarak o parayı vermiştim. Arabamın bugünkü değeri 600 bin TL" dediği öğrenildi.

Adem Ergüner ifadesinde "175 bin TL için böyle bir olayı yaptım. 8 yaşından buyana çalışma hayatı içindeyim. Ailenin amelesi olarak görülüyordum. Bu da zoruma gidiyordu. Hakkımın yendiğini gördüm. Hepsini olay yerine çağırdım ve geldiklerinde de durmadan ateş ettim" dedi.

Öldürülen 4 kişinin cenazelerinin Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin devam ettiği ve Orhangazi’de toprağa verilecekleri belirlendi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Polis memuru ailesini katletti! Bursa'da annesi, iki ağabeyi ve yengesini öldürdü
Foto Galeri Polis memuru ailesini katletti! Bursa'da annesi, iki ağabeyi ve yengesini öldürdü Galeriye Gözat
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