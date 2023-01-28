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Giresunspor - Galatasaray maçı (CANLI YAYIN)
Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, deplasmanda Giresunspor'a konuk oluyor.Abone ol
Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray ile Giresunspor karşı karşıya gelecek. Çotanak Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Bahattin Şimşek yönetecek.
GİRESUNSPOR 0-0 GALATASARAY (CANLI)
İLK 11'LER:
GİRESUNSPOR: Onurcan, Hayrullah, Ramón Arias, Kadir, Alper, Görkem, Savićević, Kuwas, Serginho, Sainz, Bajić
GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Emin, Léo Dubois, Torreira, Sérgio Oliveira, Mertens, Barış, Kerem, Icardi
STAT: Çotanak Spor Kompleksi
HAKEM: Bahattin Şimşek
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 1