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Giresunspor - Galatasaray maçı (CANLI YAYIN)

Giresunspor - Galatasaray maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, deplasmanda Giresunspor'a konuk oluyor.

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Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray ile Giresunspor karşı karşıya gelecek. Çotanak Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

GİRESUNSPOR 0-0 GALATASARAY (CANLI)

İLK 11'LER:

GİRESUNSPOR: Onurcan, Hayrullah, Ramón Arias, Kadir, Alper, Görkem, Savićević, Kuwas, Serginho, Sainz, Bajić

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Emin, Léo Dubois, Torreira, Sérgio Oliveira, Mertens, Barış, Kerem, Icardi

STAT: Çotanak Spor Kompleksi
HAKEM: Bahattin Şimşek
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 1

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