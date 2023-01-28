Hatayspor -Trabzonspor maçı canlı yayın! Maçta gol var

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Atakaş Hatayspor'la deplasmanda karşılaşıyor. Yeni Hatay Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor.

Abone ol

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Atakaş Hatayspor'la deplasmanda karşılaşıyor.

Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Trabzonspor, son 4 dış saha maçında 2 puan alabildi.

HATAYSPOR 2-1 TRABZONSPOR (CANLI SKOR)

9. Dakika: Trabzonspor, Bardhi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Bordo Mavililer'in yıldız futbolcusu Bakasetas, rakip ceza sahası içine doğru harika bir pas attı. Ceza sahası içine doğru hareketlenen Makedon futbolcu kafayla topu aşırtarak Erce'yi avlamayı başardı. Filelere giden topta Karadeniz ekibi skoru 1-0'a getirdi.

16. Dakika: Hatayspor genç golcüsü Bertuğ Yıldırım ile golü buldu ve skora denge geldi. Golden sonra Trabzonsporlu futbolcuların maçın hakemi Zorbay Küçük'e yoğun serzenişi oldu. VAR'daki hakemler golün izlenmesi tavsiyesinde bulundular. Pozisyonu izleyen hakem Zorbay Küçük golden önce faul olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

47. Dakika: GOL! Hatayspor El Kaabi ile beraberliği yakaladı. Savunma arkasına atılan derin pasla topu önüne alan El Kaabi karşı karşıya pozisyonda düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

50. Dakika: Hatayspor Bertuğ'la öne geçti. Sağdan geliştirilen atakta Kamil Ahmet ortasını ceza sahasına gönderdi. Topa iyi yükselen Bertuğ şık bir kafa vuruşu ile topu ağlarla buluşturdu.

Trabzonspor Hatayspor maçı ilk 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan - Eren, Vitor Hugo, Bartra, Peres, Siopis, Bardhi, Djaniny, Bakasetas, Yusuf, Gomez.

Hatayspor: Erce, Kamil, Recep, Burak, Adekugbe, Musa, Mehdi, Onur, Lobjanidze, Kaan, Bertuğ