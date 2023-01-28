BIST 5.192
DOLAR 18,81
EURO 20,43
ALTIN 1.164,91
HABER /  SPOR

Hatayspor -Trabzonspor maçı canlı yayın! Maçta gol var

Hatayspor -Trabzonspor maçı canlı yayın! Maçta gol var

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Atakaş Hatayspor'la deplasmanda karşılaşıyor. Yeni Hatay Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor.

Abone ol

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Atakaş Hatayspor'la deplasmanda karşılaşıyor.

Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Trabzonspor, son 4 dış saha maçında 2 puan alabildi.

HATAYSPOR 2-1 TRABZONSPOR (CANLI SKOR)

 9. Dakika: Trabzonspor, Bardhi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Bordo Mavililer'in yıldız futbolcusu Bakasetas, rakip ceza sahası içine doğru harika bir pas attı. Ceza sahası içine doğru hareketlenen Makedon futbolcu kafayla topu aşırtarak Erce'yi avlamayı başardı. Filelere giden topta Karadeniz ekibi skoru 1-0'a getirdi.

16. Dakika: Hatayspor genç golcüsü Bertuğ Yıldırım ile golü buldu ve skora denge geldi. Golden sonra Trabzonsporlu futbolcuların maçın hakemi Zorbay Küçük'e yoğun serzenişi oldu. VAR'daki hakemler golün izlenmesi tavsiyesinde bulundular. Pozisyonu izleyen hakem Zorbay Küçük golden önce faul olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

47. Dakika: GOL! Hatayspor El Kaabi ile beraberliği yakaladı. Savunma arkasına atılan derin pasla topu önüne alan El Kaabi karşı karşıya pozisyonda düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

50. Dakika: Hatayspor Bertuğ'la öne geçti. Sağdan geliştirilen atakta Kamil Ahmet ortasını ceza sahasına gönderdi. Topa iyi yükselen Bertuğ şık bir kafa vuruşu ile topu ağlarla buluşturdu.

Trabzonspor Hatayspor maçı ilk 11'ler
Trabzonspor: Uğurcan - Eren, Vitor Hugo, Bartra, Peres, Siopis, Bardhi, Djaniny, Bakasetas, Yusuf, Gomez.

Hatayspor: Erce, Kamil, Recep, Burak, Adekugbe, Musa, Mehdi, Onur, Lobjanidze, Kaan, Bertuğ

ÖNCEKİ HABERLER
Mekke'ye yürüyerek gidiyor! Türkiye'den de geçecek bakın ne kadar sürecek
Mekke'ye yürüyerek gidiyor! Türkiye'den de geçecek bakın ne kadar sürecek
Hindistan'da iki savaş uçağı düştü! 1 pilot hayatını kaybetti
Hindistan'da iki savaş uçağı düştü! 1 pilot hayatını kaybetti
Alzaymır hastası yaşlı adam feci halde bulundu
Alzaymır hastası yaşlı adam feci halde bulundu
Erdoğan'dan Denizli'de flaş adaylık açıklaması! Altılı masaya sert sözler! Sünepeler bir aday çıkaramadı
Erdoğan'dan Denizli'de flaş adaylık açıklaması! Altılı masaya sert sözler! Sünepeler bir aday çıkaramadı
Bursa'da ailesini katleden polisin şoke eden ifadesi!
Bursa'da ailesini katleden polisin şoke eden ifadesi!
Türk futbolunda deprem! Merkez Hakem Kurulu istifa etti! Hakemlerin patronu ilk kez bir kadın olacak
Türk futbolunda deprem! Merkez Hakem Kurulu istifa etti! Hakemlerin patronu ilk kez bir kadın olacak
İmamoğlu’ndan flaş açıklama! "Saçma sapan bir terör soruşturması"
İmamoğlu’ndan flaş açıklama! "Saçma sapan bir terör soruşturması"
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görebilmek için hastaneye gitmeyi reddetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görebilmek için hastaneye gitmeyi reddetti
MHP'de Sinan Ateş istifası! Suikast sonrası takılan tavrı vicdanım kabul etmiyor
MHP'de Sinan Ateş istifası! Suikast sonrası takılan tavrı vicdanım kabul etmiyor
Neler oluyor? 5 ülkeden peş peşe 'Türkiye için terör alarmı' geldi! ABD, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya...
Neler oluyor? 5 ülkeden peş peşe 'Türkiye için terör alarmı' geldi! ABD, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya...
Nurcan öğretmenden kahreden haber! Denge kaybı ile hastaneye gitti...
Nurcan öğretmenden kahreden haber! Denge kaybı ile hastaneye gitti...
TFF Merkez Hakem Kurulu istifasını sundu
TFF Merkez Hakem Kurulu istifasını sundu