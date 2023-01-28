Murat Kurum, evine kavuşan aile ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hatıra fotoğrafı çekti

Denizli'de konutlarına kavuşan ailelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan hatıra fotoğrafı çektirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da o anlarda çektiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı

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Denizli Çevre Yolu 2. Kısım ve Honaz Tüneli, TOKİ 1449 Konut 50 Dükkan, Denizli İçme Suyu Arıtma Tesisi ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni, 29 Ekim Bulvarı'nda gerçekleştirildi.

Çoşkulu bir kalabalığın toplandığı meydandaki törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalabalığa hitabının ardından açılışlar yapıldı.

"Mutlu aile fotoğrafı"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da katıldığı törende yine binlerce vatandaş yeni sıcak yuvalarına ve iş yerlerine kavuştu.

Bazı ailelerin sahnede sıcak yuvalarının anahtarını teslim aldığı törenden geriye hatıra fotoğrafları kaldı.

Bakan Kurum da hem kendi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ailelerin fotoğrafını çekti hem de çekilen fotoğrafları Twitter hesabından paylaştı.

Kurum, paylaşımında, "Türkiye Yüzyılı’nda mutlu aile fotoğrafı" ifadesini ekledi.