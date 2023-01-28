Okan Buruk 2 ismin biletini kesti!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Seferovic ve Van Aanholt, çok fazla şans bulamıyorlar. Uygun bir kulüp olursa onlara yardımcı olmak istiyoruz." dedi.

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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Giresunspor'u deplasmanda 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"4-0 çok önemli bir skor. Girdiğimiz pozisyonlar, kaçan penaltılar.. Onun yanında rakibe verdiğimiz çok net pozisyonlar da var. Bunu düzeltmemiz gerekiyor."

"Rekorlar kıracak bir oyuncu grubu var"

"Rekorlar kıracak bir oyuncu grubu var. Bu rekorları kıracak Galatasaray Kulübü. Rekorları hep birlikte kırmaya çalışıyoruz ama asıl hedefimiz şampiyon olmak."

"Puan farkını koruduk. Belki de artıracağız."

"Ağır bir ceza aldı"

"Bu maçın kazanılma nedenlerinden biri, hediye edeceğimiz en önemli insan Dursun Özbek. Ona bu galibiyeti hediye ediyoruz. Ağır bir ceza aldı. Burası da memleketi, buraya gelemedi. Bu galibiyeti ona armağan etmek istiyorum"

"Seferovic ve Van Aanholt, çok fazla şans bulamıyorlar"

"Seferovic ve Van Aanholt, çok fazla şans bulamıyorlar. Uygun bir kulüp olursa onlara yardımcı olmak istiyoruz."