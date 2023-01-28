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Antalyaspor sahasında 3 puana son anda uzandı

Antalyaspor sahasında 3 puana son anda uzandı

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor sahasında Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti.

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Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Antalyaspor sahasında Ümraniyespor'u ağırladı.

Corendon Airlines Park Stadı'nda oynanan müsabakada Antalyaspor, Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti.

Müsabakada ev sahibe galibiyeti getiren golleri; Larsson, Güray ve Fredy attı. Ümraniyespor'un golleri Umut Nayir ve Onur Ayık'tan geldi.

Bu sonucun ardından 6 maç sonra galip gelen Antalyaspor puanını 21'e yükseltirken Ümraniyespor 14 puanda kaldı. 

Lig'in 22. haftasında Antalyaspor deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak. Ümraniyespor ise zorlu Galatasaray deplasmanında puan arayacak.

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