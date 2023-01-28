Antalyaspor sahasında 3 puana son anda uzandı

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor sahasında Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti.Abone ol
Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Antalyaspor sahasında Ümraniyespor'u ağırladı.
Corendon Airlines Park Stadı'nda oynanan müsabakada Antalyaspor, Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti.
Müsabakada ev sahibe galibiyeti getiren golleri; Larsson, Güray ve Fredy attı. Ümraniyespor'un golleri Umut Nayir ve Onur Ayık'tan geldi.
Bu sonucun ardından 6 maç sonra galip gelen Antalyaspor puanını 21'e yükseltirken Ümraniyespor 14 puanda kaldı.
Lig'in 22. haftasında Antalyaspor deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak. Ümraniyespor ise zorlu Galatasaray deplasmanında puan arayacak.