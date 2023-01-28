İran'da 5,8 büyüklüğünde deprem! Deprem Van'dan da hissedildi

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. İran'ın batısındaki Hoy kentinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Van ve çevresinde de hissedildi.

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AFAD İran'ın Hoy kentinde saat 21.14 şiddetli bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin büyüklüğü 5.8 olarak ölçüldü. Sarsıntı yerin 6,49 kilometre derindliğinde gerçekleşti.

Türkiye'den de hissedildi

Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan deprem, başta Van olmak üzere Türkiye'deki çevre illerden de hissedildi. Depremin arından Türkiye'de ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum yaşanmadı.