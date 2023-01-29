Galatasaray ve Okan Buruk'un rekor gecesi

Giresunspor deplasmanından 4-0'lık galibiyetle çıkan Galatasaray, Okan Buruk ile farklı rekorlara imza attı.

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Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, Giresunspor deplasmanına konuk oldu. Sarı-kırmızılılar rakibini 4-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Galatasaray Teknik Direktörü ve kulüp, bu galibiyetle yeni rekorlara imza attı.

Galatasaray son 10 karşılaşmada galip

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, bu kulvarda oynadığı son 10 karşılaşmada Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, Ankaragücü, Fenerbahçe, Hatayspor, Antalyaspor ve Giresunspor'u mağlup etti.

Sarı-kırmızılı takım, bu süreçte çeyrek finale yükseldiği Türkiye Kupası'nda ise son 3 maçında Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Alanyaspor'u yendi.

Resmi maçlarda en uzun süreli galibiyet serisi

Galatasaray, Süper Lig'in profesyonel olarak oynanmaya başladığı 1959 sezonundan itibaren resmi maçlarda elde ettiği en uzun süreli galibiyet serisini egale etti.

Sarı-kırmızılı ekip, resmi maçlardaki en uzun süreli galibiyet serisini, 1987-1988 sezonunun son bölümü ile 1988-1989 sezonunun ilk haftalarında 13 maçla yakalamıştı. 1987-1988 sezonunda Süper Lig'deki son 9 maçı ile Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakasını kazanan sarı-kırmızılı takım, 1988-1989 sezonunda ise ligdeki ilk 3 karşılaşmasından galibiyetle ayrılmıştı.

Galatasaray, aynı zamanda resmi maçlarda bir sezonda elde ettiği galibiyet serisi rekorunu geliştirmiş oldu.

Galatasaray, rekorunu egale etti

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezonda art arda 10. galibiyete ulaştı.

Sarı-kırmızılı takım, ligde daha önce bir sezon içinde en fazla 9 maçlık galibiyet serisi yaşamıştı. Galatasaray, Süper Lig'de Mustafa Denizli yönetiminde 1987-1988 sezonunda, Fatih Terim idaresinde ise 2011-2012'de üst üste 9 galibiyet elde etmişti.

Okan Buruk, Mustafa Denizli'yi yakaladı

Okan Buruk, Giresunspor maçındaki üç puan ile birlikte resmi maçlarda Galatasaray'ın başında en uzun süreli galibiyet serisinin sahibi olan Mustafa Denizli'yi yakaladı.

Sarı-kırmızılı takım, resmi maçlarda 1987-1988 sezonunun son bölümü ile 1988-1989 sezonunun ilk haftalarında elde ettiği 13 galibiyetlik seriye, Denizli yönetiminde ulaşmıştı.

Okan Buruk, bir sezonda üst üste 10 galibiyet gören ilk teknik adam

Okan Buruk, aynı zamanda Galatasaray'ın başında ligde bir sezonda üst üste 10 galibiyet gören ilk teknik direktör unvanına da sahip oldu.

Okan Buruk, Galatasaray ile Süper Lig'de üst üste 10 galibiyet yaşayan sarı-kırmızılı takımın efsane teknik direktörü Fatih Terim'i yakaladı.

Fatih Terim, Galatasaray ile ligde en uzun galibiyet serisine sahip ikinci teknik direktör unvanına sahip. Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de tecrübeli teknik adam yönetiminde 1997-1998 sezonunun son 5 ile 1998-1999 sezonunun ilk 5 maçından galibiyetle ayrılmıştı. Galatasaray, ligdeki en uzun süreli galibiyet serisini 12 maçla Mustafa Denizli yönetiminde yaşamıştı.