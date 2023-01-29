ABD'den Türkiye'ye F-16 şantajı! ABD Başkanı Biden'ın Erdoğan planı netleşti

Düşünce kuruluşu Dış İlişkiler Konseyi’nin (CFR) Ortadoğu ve Türkiye politikaları uzmanı olarak çalışan Steven Cook, ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışı hakkında, "Bu seçimlerin ötesinde daha uzun bir süreç olacak. Biden Erdoğan'a seçimden önce zafer sunmak istemez" dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 18 Ocak'ta Washington’da Dışişleri Bakanı Antony Blinken’la görüşmesinin ardından Büyükelçilik rezidansında farklı düşünce kuruluşlarından akademisyenler ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantıya katılan Steven Cook, VOA Türkçe’nin sorularını yanıtladı. Toplantıya davet edilmekten memnun olduğunu belirten Cook, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun konuşmasında, ABD’nin Türkiye’ye F-16 savaş uçakları ve modernizasyon kiti satışı konusunda iyimserlik sergilediğini söyledi.

"Türkiye'nin F-16 alması gerektiği konusunda genel bir mutabakat var"

Çavuşoğlu’nun bu toplantı ile bir grup etkili insana, ABD ile Türkiye arasındaki ilişkinin, sorunları olsa da ABD için önemli olmaya devam ettiğini anlatmaya çalıştığını söyleyen Cook, "Türkiye'nin F-16 alması gerektiği konusunda genel bir mutabakat var. En geniş ve soyut düzeyde bunun muhtemelen doğru olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Finlandiya Dışişleri Bakanı'nın müzakerelere ara verilmesini önermesi doğru"

Cook, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP'nin seçimler öncesinde bu haftaki Kuran yakma olayını çok ama çok büyütecekleri açık. Yani bunun bir emsali var. 2019 yerel seçimlerinin büyük bir bölümünü Yeni Zelanda'daki Christchurch katliamına dayandırdılar. Dolayısıyla bu kimlik meseleleri üzerinden hareket edeceklerini düşünüyorum ve Finlandiya Dışişleri Bakanı'nın müzakerelere ara verilmesini önermesi de bana göre doğru" öngörüsünde bulundu.

"Türkiye’de son derece çekişmeli bir seçim ortamının geçmesi beklenebilir"

Ancak Steven Cook’a göre NATO'nun İsveç ve Finlandiya'yı da kapsayacak şekilde genişletilmesinin aciliyeti geçti. Bunun da nedeni Rusya'nın Ukrayna'da sergilediği kötü performansın Ukrayna haricinde Avrupa'da güvenlik konusunu acil olmaktan çıkarması. Bu nedenle de görüşmelere ara verip, Türkiye’de son derece çekişmeli bir seçim ortamının geçmesi beklenebilir.

"Yönetimin Erdoğan'a seçimlerden önce bir zafer vermek ya da Türkiye'deki seçimlerle ilgili bir haber öznesi haline gelmek istediğini sanmıyorum"

Bu nedenle Beyaz Saray’ın F-16’ların satışı, Türkiye ya da herhangi bir konuda Kongre ile ya da Biden’ın kendi partisinin güçlü üyeleriyle bir “kavgaya” girmeyeceğini söyleyen Steven Cook, "Bu seçimlerin ötesinde daha uzun bir süreç olacak. Yönetimin Erdoğan'a seçimlerden önce bir zafer vermek ya da Türkiye'deki seçimlerle ilgili bir haber öznesi haline gelmek istediğini sanmıyorum" dedi.