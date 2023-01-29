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Kılıçdaroğlu'ndan peş peşe Sinan Ateş paylaşımları! 4 ay sonra görüşeceğiz

Kılıçdaroğlu'ndan peş peşe Sinan Ateş paylaşımları! 4 ay sonra görüşeceğiz

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da öldürülmesi sonrasında siyaset gündeminde tartışmalar devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu iş torbacılarla kalmaz. Bu ateş en tepedeki suçluları da yakacak. Şimdi istedikleri kadar polise-savcıya baskı yapsınlar, dua okunmasını yasaklasınlar, 4 ay sonra görüşeceğiz." dedi.

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Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

Saldırı sonucunda Ateş hayatını kaybetmiş, Bozkurt ise yaralanmıştı. Siyaset gündeminde de yankı bulan saldırıyla ilgili CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir açıklama daha geldi.

Sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlarda bulunan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı;

“Adalet yoksa niye yaşayalım?"

Ben içime taş basarak oğlumun toprağıyla duruyorum" diyen acılı anneye sesleniyorum; oğlunuz Sinan Ateş için adalet tecelli edecek. Bu iş torbacılarla kalmaz. Bu ateş en tepedeki suçluları da yakacak. Şimdi istedikleri kadar polise-savcıya baskı yapsınlar, dua okunmasını yasaklasınlar, 4 ay sonra görüşeceğiz. O çetenin yakasına yapışıp ailenin acısını bir nebze olsun dindireceğiz. Acılı anneye ve aileye bir kez daha sabır diliyorum. Tüm halkımızdan, merhumun ruhuna okunacak bir mevlidi bile yasaklayan zihniyete karşı Sinan Ateş ve ailesi için dua etmelerini istiyorum.

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