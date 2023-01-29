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İran'da askeri tesise İHA saldırısı peş peşe patlamalar meydana geldi

İran'da askeri tesise İHA saldırısı peş peşe patlamalar meydana geldi

İran'ın İsfahan kentinde Savunma Bakanlığı'na ait mühimmat üretim tesisinde patlama meydana geldi. İran Savunma Bakanlığı, patlamanın İnsansız Hava Aracı saldırısından kaynaklandığını açıklarken, saldırıda can kaybı yaşanmadığı kaydedildi.

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İran devlet televizyonu, İsfahan'da bir askeri tesiste büyük bir patlama duyulduğunu bildirdi.

Patlamanın Savunma Bakanlığı'na ait bir mühimmat üretim tesisinde meydana geldiği aktarıldı.

İsfahan Valiliği patlamayı doğrularken, can kaybının olmadığını açıkladı.

Savunma Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada ise askeri tesise mikro insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Savunma Bakanlığı'na bağlı üretim tesislerinden birine mikro insansız hava araçları kullanılarak başarısız bir saldırı gerçekleştirildi. Savunma tedbirleri ile hava araçlarından biri tesisin hava savunması tarafından vuruldu ve diğer ikisi de savunma tuzaklarına takılıp infilak etti." ifadelerine yer verildi.

Saldırı sonucunda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı ancak tesisin çatısında küçük çaplı hasar meydana geldiği aktarıldı.

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