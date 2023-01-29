Eski emniyet müdürünün yasak aşkını eşi bizzat fotoğrafladı 4 ay boyunca aynı otelde
Eski emniyet müdürü Oğuz Ç.'nin eşi Neşe Ç. kendisini aldattığından şüphelendiği eşini adım adım takip edip görüntüledi. Kendisini aldattığı kadınla olduğu anları kameraya kaydeden eş ardından boşanma davası açarak mahkemede gizli görüntüleri delil olarak sundu. Tazminat olarak da 1 milyon lira istedi.
İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığı yapan eski emniyet müdürü Oğuz Ç.'nin eşi, kocasının kendisinden aldattığından şüphelenince adım adım takibe başladı. Eşini sevgilisiyle Şişli'de lüks bir otelden çıkarken gören eş, sarmaş dolaş oldukları o anları görüntüledi. Boşanma davası açtığı emekli müdürünün sevgilisi ile olan fotoğraflarını da 1 milyon lira tazminat istediği davada mahkemeye delil olarak sundu. Sabah gazetesi o aldatma fotoğraflarına ve davanın detaylarına ulaştı.
İstanbul Emniyeti'ne Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'nden sorumlu İl Emniyet Müdür yardımcılığı yaparken geçtiğimiz yıl emekli olan Oğuz Ç., evli ve iki çocuk babasıydı.
Numarasız telefonla arandı eşini takibe başladı
2022 yılının başlarında eş Neşe Ç., kocasının kendisini aldattığından şüphelenmeye başladı. Numarasız telefonla aranan ve ihbar mektubu şeklinde kapısına fotoğraflar bırakılan kadın, elindeki deliller sonrası kuşkuyla eşini takibe başladı.
Neşe Ç., özel bir firmada koordinatör olarak çalışmaya başlayan eşinin Şişli'de günlerce lüks bir otele girdiğini ve akşam saatlerinde çıktığını gördü.