Eski emniyet müdürünün yasak aşkını eşi bizzat fotoğrafladı 4 ay boyunca aynı otelde

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığı yapan eski emniyet müdürü Oğuz Ç.'nin eşi, kocasının kendisinden aldattığından şüphelenince adım adım takibe başladı. Eşini sevgilisiyle Şişli'de lüks bir otelden çıkarken gören eş, sarmaş dolaş oldukları o anları görüntüledi. Boşanma davası açtığı emekli müdürünün sevgilisi ile olan fotoğraflarını da 1 milyon lira tazminat istediği davada mahkemeye delil olarak sundu. Sabah gazetesi o aldatma fotoğraflarına ve davanın detaylarına ulaştı.