Fenerbahçe'de bonservisi satın alınan Bruma gönderiliyor! İşte yeni rotası...

Fenerbahçe, kadroda şans bulamamasına rağmen Bruma'nın bonservisini satın almıştı. Portekizli futbolcunun Braga'ya kiralık olarak gönderileceği ifade edildi.

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Transfer dönemine hız kesmeden devam eden Sarı-lacivertli ekipte ayrılık yolu gözüktü. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'de istediği forma şansını bulamayan Bruma'ya yeni bir talip var. Fenerbahçe'nin sezon başında Hollanda ekibi PSV'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ardından da bonservisini aldığı Bruma için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Yeni rota Braga

Sezon başı yapılan Bruma transferi hayal kırıklığı oluşturdu. Büyük ümitlerle alınan futbolcu, ligin ilk yarısında listeye dahil edilmedi ve forma giyemedi. Zorunlu satın alma opsiyonu da bu transfer döneminde kullanıldı. Maaş yükünden kurtulmak isteyen Sarı-lacivertli ekip Bruma'yı kiralık olarak Braga'ya gönderiyor. Fenerbahçe'nin kapısını çalan Portekiz ekibi kiralama konusunda anlaştı.

Oynamayan topçuya 4 milyon euro verildi

Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde ise Portekizli futbolcunun bonservisini PSV'den 4 milyon 250 bin euro karşılığında satın almıştı. 28 yaşındaki futbolcunun, pazar günü Porto'ya gideceği ve sağlık kontrolünden geçeceği iddia edildi.

Kaynak: Akşam Gazetesi