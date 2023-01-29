Kan dökeceğine 'yemin' etti! Silahlı saldırıya uğrayan İbrahim Tatlıses tehdit edildi
İbrahim Tatlıses'e ulaşmak isteyen bir şahıs, ünlü sanatçıya tehditte bulundu. Tatlıses geçmişte silahlı saldırıya uğramış, uzun zaman sonra ayağa kalkabilmişti. Son olayın yargıya intikal etmesiyle şahıs hakkında hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İşte Tatlıses haberinin ayrıntıları...
İbrahim Tatlıses'e ait Tatlıses Prodüksiyon şirketini arayan ve isminin Ercan Y. (53) olduğu belirlenen bir vatandaş, ünlü sanatçıya yazdığı şiiri göstermek için ulaşmak istediğini söyledi.
Telefonu yanıtlayan şirket çalışanı Leyla Y., Tatlıses'in İzmir'de olduğunu söyledi.
Sabah'ın haberine göre, bu yanıttan hoşlanmayan Ercan Y., şirket çalışanına "Yemin olsun ben bu kanı dökeceğim" diyerek tehditler savurdu.
Aldığı tehditler sonrası şoke olan genç kadın durumu ünlü şarkıcı ve avukatlara bildirdi. Şirket avukatları durumu derhal İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bildirerek bahsi geçen şahıs hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.