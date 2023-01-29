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Antalya'da otomobil elektrik direğine çarptı: 5 yaralı

Antalya'da otomobil elektrik direğine çarptı: 5 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

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Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil, Saray Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda refüjü aşarak, elektrik direğine çarptı.

Kazada elektrik direği devrilirken, otomobildeki 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan 2 kişiyi kurtardı. 112 acil servis ekiplerinin müdahale ettiği yaralı 5 kişi ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Soruşturmayı yürüten polis ekipleri de kazanın nedeni ve otomobilin sürücüsünün kimliğini tespit etmeye çalışıyor.

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