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Yunan bakan 'Türkiye merhametimize kalır' dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi

Yunan bakan 'Türkiye merhametimize kalır' dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi

Yunanistan Kalkınma ve Yatırım Bakanı Adonis Georgiadis, Türkiye'yi hedef alan sözler kullandı. Yunan bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine "güldüğünü" ifade etti. İşte Yunan bakanın o açıklamaları...

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Yunanistan Kalkınma ve Yatırım Bakanı Adonis Georgiadis, Türkiye'nin son dönemde Yunanistan'a yönelttiği uyarıları değerlendirdi. Yunan medya ağı SKAI'ye konuşan Georgiadis, "Ne zaman Erdoğan'ın bir gece ansızın gelebileceği açıklamalarını duysak gülüyoruz" dedi.

Georgiadis, "Sayın Erdoğan'a şunu demek istiyorum: Eğer gece, sabah ya da öğleden sonra gelirse bizim Rafale ile Viper (F-16 Block 70) uçaklarımız Türk Hava Kuvvetleri'ni ezer" dedi.

"Türkiye merhametimize kalır"

Sözlerine devam eden Yunan bakan, "Türkiye, Ege'de tam hava üstünlüğüne sahip olduğumuz için merhametimize kalır" diye konuştu.

Erdoğan'a seslendi: Bizimle uğraşma

 Yunanistan'ın savaşa girmek istemediğini belirten sağcı siyasetçi, "Biz Türkiye ile savaşa girmek için savaş uçağı almıyoruz. Ancak eski Roma'da söylenen şu söze inanıyoruz: Barış istiyorsan savaşa hazır ol. Bu yüzden Erdoğan'a, Yunanistan'la uğraşmaması gerektiğini söylüyorum" dedi.

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