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CHP'li ismin 4 Şubat paylaşımı kulisleri hareketlendirdi! Adaylığını mı açıklayacak?

CHP'li ismin 4 Şubat paylaşımı kulisleri hareketlendirdi! Adaylığını mı açıklayacak?

CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik'in yaptığı paylaşım Ankara kulislerini hareketlendirdi. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yer aldığı bir video paylaşan Killik, not olarak ise "4 Şubat 2023" ifadesiyle kum saati emojisi kullandı. Killik'in paylaşımı Kılıçdaroğlu'nun 4 Şubat'ta adaylığını açıklayacağı şeklinde yorumlandı.

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Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 14 Mayıs tarihine kilitlenirken, muhalefetin adayının kim olacağı ise henüz netleşmedi. Kulislerde ise liderlerin "ortak aday çıkarma" konusunda uzlaştığı ve "sürpriz" bir isim değil, kamuoyunun bildiği, tanıdığı ve konuştuğu isimlerden biri olacağı ifade ediliyor.

Süpriz bir isim olmayacak

Kulislerde uzun süredir adaylık için CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ismi konuşulurken, ibrenin CHP liderine döndüğü belirtiliyor.

CHP'li isimden 4 Şubat paylaşımı

Ankara, 6'lı Masa'nın cumhurbaşkanı adayının ismine kilitlenirken, CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik'in Twitter hesabından yaptığı paylaşım büyük ses getirdi. Attığı tweet'e "4 Şubat 2023" ifadesiyle birlikte kum saati emojisi notunu düşen Killik'in paylaştığı videoda ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüntüsüyle birlikte "Çok yakında" ifadesinin yer aldığı görülüyor.

4 Şubat'ta adaylığını mı açıklayacak?

CHP Gençlik Kolları Başkanı Killik'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım "Kılıçdaroğlu 4 Şubat 2023'te adaylığını mı açıklayacak?" sorusunu akıllara getirdi.

chp
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