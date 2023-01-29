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Milyonlar bu habere kilitlenmişti! EYT yarın Meclis'e geliyor ilk maaş hangi ayda öndecek?

Milyonlar bu habere kilitlenmişti! EYT yarın Meclis'e geliyor ilk maaş hangi ayda öndecek?

Milyonların merakla beklediği emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemede son viraja girildi. Son hazırlıkların da tamamlandığı EYT düzenlemesinin pazartesi günü (yarın) Meclis'e geleceği öğrenildi. İlk etapta 2 milyon 250 bin kişinin yararlanması planlanan EYT düzenlemesinin yasalaşması halinde ilk maaşların da Mart ayında ödenmesi bekleniyor.

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Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemesinde tüm gözler yarına çevrildi. Milyonların merakla beklediği EYT düzenlemesi teklifi yarın Meclis Başkanlığı'na sunulacak. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, yaptığı açıklamada "Pazartesi günü EYT düzenlemesini Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz. Pazartesi basın toplantısı ile detaylarını açıklayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

AK Parti'li kurmaylar, bakanlık yetkilileriyle teklif metni üzerinde son rötuşları yaparken, düzenlemenin Meclis'teki ilk adresi Plan ve Bütçe Komisyonu olacak. Daha sonra Genel Kurul'da ele alınacak.

EYT'lilerin ilk maaşı mart ayında 

Teklifinin Şubat ayında yasalaştırılması, EYT'lilerin ilk maaşlarının da mart ayında ödenmesi planlanıyor. Düzenlemeden ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi yararlanacak.

EYT şartları nedir?

EYT için 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olması gerekiyor. Kadınlar için 20 yıl sigortalılık süresi erkekler için ise 25 yıl sigortalılık süresi gerekiyor. 5 bin prim gün sayısı ise diğer şartlar arasında bulunuyor. EYT'de yaş şart aranmayacağı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.

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