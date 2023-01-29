Bakan Nebati grafiklerle anlattı! Yüzde 85'ten yüzde 13'e düştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2002 ve 2022 yıllarında milli gelirden yapılan faiz harcamaları arasındaki farkı grafiklerle anlattı. Bakan Nebati, "Milli gelirimizin büyük kısmı artık, faize değil yatırıma harcanıyor" ifadesini kullandı.

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Bakan Nebati, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Ekonomimizde yapısal bir dönüşüm yaşanıyor. Alın teriyle artırdığımız milli gelirimizin büyük kısmı artık, faize değil yatırıma harcanıyor." dedi.

Yüzde 14'ten yüzde 2.3'e düşmesi bekleniyor

"2002 yılında faiz harcamalarının milli gelire oranı yüzde 14,3'tü." diyen Bakan Nebati, "Bu oran 2021 yılında yüzde 2,5'e geriledi. 2022 yılında ise yüzde 2,3'e kadar düşmesini bekliyoruz.

Yüzde 85'ten yüzde 13'e düştü

-2002 yılında toplanan her 100 TL vergi gelirinin 85,7 TL'si faiz harcamalarında kullanılırken; 2021 yılında 15,5 TL'si ve 2022 yılında ise yalnızca 13,2 TL'si faiz ödemelerinde kullanıldı.

-2002 yılında her 100 TL'lik bütçe harcamasının 43,2 TL'si faiz ödemelerine gidiyordu. 2021 yılında 11,3 TL'si, 2022 yılında ise yalnızca 10,6 TL'si faiz ödemelerinde kullanıldı. Türkiye borçla faizle değil yatırımla üretimle büyüyor." açıklamasında bulundu.