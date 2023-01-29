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'Çocuk gelin' Meltem Miraloğlu anne oluyor! 84 yaşındaki kocasından hamile kaldı

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'Çocuk gelin' Meltem Miraloğlu anne oluyor! 84 yaşındaki kocasından hamile kaldı

Genç oyuncu Meltem Miraloğlu'nun evliliği yaş farkı nedeniyle günlerce konuşulmuştu. Çiftin, uzun süredir gösterdiği çabaları sonuç verdi. Meltem Miraloğlu anne, 84 yaşındaki kocası baba oluyor!

'Çocuk gelin' Meltem Miraloğlu anne oluyor! 84 yaşındaki kocasından hamile kaldı

2016 yılında yönetmen Tayfur Aydın ile evlenip boşanan Meltem Miraloğlu, 2019 yılında kendisinden 48 yaş büyük Patrick Grady isimli zengin bir ABD'li ile evlenmişti.

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'Çocuk gelin' Meltem Miraloğlu anne oluyor! 84 yaşındaki kocasından hamile kaldı

Meltem Miraloğlu, geçtiğimiz yıl "Yıllardır işsizim, siz de beni anlayın” açıklaması ile yaptığı evliliğin Amerika’da kalmak için olduğu iddiasını bir anlamda doğrulamıştı.

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'Çocuk gelin' Meltem Miraloğlu anne oluyor! 84 yaşındaki kocasından hamile kaldı

84 yaşındaki eşi ile tüp bebek tedavisine başlayan oyuncu, ilk tedavide olumlu sonuç alamadı.

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'Çocuk gelin' Meltem Miraloğlu anne oluyor! 84 yaşındaki kocasından hamile kaldı

Çiftin ikinci, üçüncü ve dördüncü denemeleri ise yine düşükle sonuçlandı.

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