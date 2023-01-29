'Çocuk gelin' Meltem Miraloğlu anne oluyor! 84 yaşındaki kocasından hamile kaldı
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Genç oyuncu Meltem Miraloğlu'nun evliliği yaş farkı nedeniyle günlerce konuşulmuştu. Çiftin, uzun süredir gösterdiği çabaları sonuç verdi. Meltem Miraloğlu anne, 84 yaşındaki kocası baba oluyor!
2016 yılında yönetmen Tayfur Aydın ile evlenip boşanan Meltem Miraloğlu, 2019 yılında kendisinden 48 yaş büyük Patrick Grady isimli zengin bir ABD'li ile evlenmişti.
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Meltem Miraloğlu, geçtiğimiz yıl "Yıllardır işsizim, siz de beni anlayın” açıklaması ile yaptığı evliliğin Amerika’da kalmak için olduğu iddiasını bir anlamda doğrulamıştı.
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84 yaşındaki eşi ile tüp bebek tedavisine başlayan oyuncu, ilk tedavide olumlu sonuç alamadı.
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Çiftin ikinci, üçüncü ve dördüncü denemeleri ise yine düşükle sonuçlandı.
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