10 bin polis memuru alınacak! 2023 EGM polis alımı başvuru ne zaman?

10 bin polis memuru alımı müjdesi geldi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne toplam 10 bin yeni polis alınacak. Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından gözler polis alımı şartlarına çevrildi. Peki, 2023 polis alımı başvuru ne zaman? 10 bin polis alımı şartları neler? İşte tüm detaylar...

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Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yeni polis alımı yapılacak. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı bakanlık ve kurumlara 10 bin 24 kadro ihdası gerçekleştirildi. Bu kapsamda EGM'ye 10 bin kişilik polis memuru kadrosu açıldı. Polis olabilme hayaliyle bekleyişte olanlara yapılan müjdeli açıklamanın ardından gözler başvuru sürecine çevrildi. Peki, 2023 polis alımı başvuru ne zaman? 10 bin polis alımı şartları neler? İşte kadro dağılımı ve şartlar...





10 bin polis alımı kadro dağılımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatına 1 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanı, 3 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkan Yardımcısı ve 1.000 polis memuru, Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına 9000 polis memuru alınacak.

Polis alımı başvuruları ne zaman?

10 bin polis memuru alımı hakkında kararın yayımlanması sonrası gözler ilana çevrildi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından önümüzdeki günlerde ilanın yayımlanması bekleniyor. Bu kapsamda başvuru tarihleri de netlik kazanacak.



Polis alımları nasıl yapılıyor?

KPSS'den yeterli puanı alan polis memuru adayları, sözlü ve fiziksel olmak üzere iki ayrı aşamadan geçiyor. Bu aşamaları başarı ile geçen adaylar, 6 ay sürecek olan POMEM eğitimlerine başlıyor. Bu eğitimleri de başarıyla tamamlayan adayların atamaları yapılıyor.

Polis alımı genel şartlar

* Türk vatandaşı olmak.

* Lise, lisans ve ön lisans mezunu olmak.

* Eğer yurt dışında herhangi bir okuldan mezun iseniz denklik belgesi sahibi olmak.



* KPSS baraj puanını geçmek. (POMEM için geçerlidir.)

* Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak.

* Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak.

* Reşit olmak (18 yaş kanunu) 30 yaşını geçmemek.

* Siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmamak.

* Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

* Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

* Polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

* Kişinin silah taşımak için engel bir durumunun olmaması.

* Ceza almamış olmak.

* Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.



2023 polis maaşı ne kadar?

2023 Ocak-Temmuz dönemlerinde geçerli olacak polis maaşları şu şekilde:

Polis memuru (8/1): 17.183 TL

Başkomiser (3/1): 19.769 TL

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