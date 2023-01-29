BIST 5.192
DOLAR 18,81
EURO 20,43
ALTIN 1.164,91
HABER /  GÜNCEL

KDK'dan milyonlarca memuru ilgilendiren 'eş durumu tayini' kararı

KDK'dan milyonlarca memuru ilgilendiren 'eş durumu tayini' kararı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), eşinin çalıştığı ildeki Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) tayin talebi kadro olmadığı gerekçesiyle reddedilen SGK personelinin başvurusunu haklı buldu. Tavsiye kararı üzerine başvurucu kamu görevlisi, eşinin bulunduğu ildeki SGK'da görevlendirildi.

Abone ol

KDK, başvurucunun aile hayatının parçalanmış olduğu dikkate alındığında; kadro olmasa da geçici görevlendirmesinin yapılabileceği, idarenin başvuranın talebinin reddi işleminin hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu sonucuna ulaştı.

Hak arama kurumu olan KDK, 2022 yılında 17 bin 816 başvuru aldı.

KDK'nın çözümünde aracı olduğu başvuruların arasında, eş durumundan tayinini isteyen ancak kadro olmadığı için talebi reddedilen SGK çalışanının sorunu da yer aldı. SGK çalışanı, çalıştığı il müdürlüğünün kapatılmasının ardından başka şehre atandı.

Çalışan, SGK’dan eşinin bulunduğu şehre naklen atama, daimi görevlendirme ile uygun kadro tahsisinin yapılması talebinde bulundu. İdare tarafından bu talep reddedildi.

SGK'ya tavsiye kararı 

SGK çalışanı, bunun üzerine KDK'ya başvurdu. KDK, başvuranın kamu personeli olan eşinin kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma imkanının olmaması durumunda bu kapsamdaki eşin bulunduğu yere atamasının yapılabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Başvurucunun aile hayatının parçalanmış olduğu dikkate alınarak kadro olmasa da geçici görevlendirmesinin yapılabileceği, idarenin başvuranın talebinin reddi işleminin hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu kararlaştırıldı.

KDK, başvurucunun tayinini istediği şehirde geçici görevlendirilme yapılması için SGK'ya tavsiye kararı verdi. KDK'nın tavsiye kararı üzerine çalışanın eş durumu mazeret talebi değerlendirildi ve talep edilen ilin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne görevlendirme yapıldı.

KDK
ÖNCEKİ HABERLER
60 yaşından sonra okuma yazma öğrendiler
60 yaşından sonra okuma yazma öğrendiler
Milyonlar bu habere kilitlenmişti! EYT yarın Meclis'e geliyor ilk maaş hangi ayda öndecek?
Milyonlar bu habere kilitlenmişti! EYT yarın Meclis'e geliyor ilk maaş hangi ayda öndecek?
İtiraflar peş peşe geldi! İsveç'te büyük Türkiye pişmanlığı
İtiraflar peş peşe geldi! İsveç'te büyük Türkiye pişmanlığı
Bakan Nebati grafiklerle anlattı! Yüzde 85'ten yüzde 13'e düştü
Bakan Nebati grafiklerle anlattı! Yüzde 85'ten yüzde 13'e düştü
10 bin polis memuru alınacak! 2023 EGM polis alımı başvuru ne zaman?
10 bin polis memuru alınacak! 2023 EGM polis alımı başvuru ne zaman?
Fenerbahçe'de bonservisi satın alınan Bruma gönderiliyor! İşte yeni rotası...
Fenerbahçe'de bonservisi satın alınan Bruma gönderiliyor! İşte yeni rotası...
Antalya'da otomobil elektrik direğine çarptı: 5 yaralı
Antalya'da otomobil elektrik direğine çarptı: 5 yaralı
Yunan bakan 'Türkiye merhametimize kalır' dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Yunan bakan 'Türkiye merhametimize kalır' dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
CHP'li ismin 4 Şubat paylaşımı kulisleri hareketlendirdi! Adaylığını mı açıklayacak?
CHP'li ismin 4 Şubat paylaşımı kulisleri hareketlendirdi! Adaylığını mı açıklayacak?
Tarık Ümit neden öldürüldü? Uğur Dündar paylaştı
Tarık Ümit neden öldürüldü? Uğur Dündar paylaştı
Zelenskiy'nin yardım çağrısı sürüyor: Daha fazla silah gerek
Zelenskiy'nin yardım çağrısı sürüyor: Daha fazla silah gerek
Bursa'da ailesinden 4 kişiyi öldüren polisin ifadesi ortaya çıktı: 8 yaşından bu yana
Bursa'da ailesinden 4 kişiyi öldüren polisin ifadesi ortaya çıktı: 8 yaşından bu yana