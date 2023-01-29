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Adana Demirspor ayrılığı duyurdu! Sözleşmesi feshedildi

Adana Demirspor ayrılığı duyurdu! Sözleşmesi feshedildi

Spor Toto Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, forvet oyuncusu Britt Assombalonga'nın sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini açıkladı.

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Mavi-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Britt Assombalonga'nın kulübümüzle olan sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Demokratik Kongolu futbolcu, 2021-2022 sezonu öncesi İngiliz ekiplerinden Middlesbrough'tan transfer edilmişti.

Assombalonga, geçen sezon Adana Demirspor formasıyla 40 resmi maçta 12 gol atarken, bu sezon ise 14 resmi karşılaşmada 6 kez fileleri havalandırdı.

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