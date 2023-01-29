NATO'nun istihbarat yazılımı ihalesini Türk şirketi kazandı

Dünyadaki tüm NATO karargahları ve üsleri, istihbarat akışlarını Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilecek yazılımla sağlayacak.

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AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ulusal ve uluslararası arenada yüksek teknolojiye sahip, yenilikçi ve milli sistemler üreten STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, Türk savunma sanayisinin yazılım alanındaki en önemli ihracat başarılarından birine imza attı.

NATO'daki karar vericiler ve komuta kademesi için haberleşme ve bilgi sistemlerinin temini, kurulumu ve idamesinden sorumlu NATO İletişim ve Bilgi Ajansının (NCI Agency), Teşkilat kapsamında istihbaratın yönlendirilmesi, toplanması, işlenmesi ve dağıtılmasına yönelik açtığı iki önemli ihaleyi de STM kazandı. NCI Agency, fiyat ve teknik yeterlilik değerlendirmesi sonucunda, NATO'ya üye ülkeler arasında açılan ve dünyanın önde gelen yazılım firmalarının katıldığı iki projede de STM'yi tercih etti.

Gerçekleşen teknik ve idari görüşmelerin ardından, STM ve NCI Agency arasında sözleşme imzalandı.

3,5 yıl sürecek

STM proje kapsamında geliştireceği yazılımla, NATO komutanlıkları için istihbaratın yönlendirilmesi, toplanması, işlenmesi ve dağıtılmasını sağlayacak. Dünyadaki tüm NATO karargahları ve üsleri, istihbarat akışlarını STM'nin geliştireceği ve modernize edeceği bu yazılımlar üzerinden yapacak. NATO'nun istihbarat altyapısını modernleştirecek INTEL-FS projelerinin yaklaşık 3,5 yıl sürmesi planlanıyor. Söz konusu projeler toplamda bir Türk firmasının NCI Agency ile imzaladığı en büyük ölçekli sözleşmelerden birisi olarak öne çıkıyor.

INTEL-FS geliştirme süreci, uygulanacak teknoloji ve sunacağı çözümlerle bünyesinde ilkleri barındıran bir proje olacak. Projeler, NATO için çevik (agile) yazılım yönetimiyle yazılacak ilk projeler arasında olma özelliği taşıyor. Proje, NATO'nun kendi platformu üzerinde geliştirilecek ve çalıştırılacak. Verilerin entegrasyonunu da içeren proje, mikro servis tabanlı, dağıtık yapıda ve genişleyebilir olacak.

"Daha büyük başarılara imza atılacak"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AA muhabirine, tam bağımsız savunma sanayisi hedefleri doğrultusunda çıkılan yolda, bugün uluslararası kritik kurum ve kuruluşlara, yazılım alanındaki yetkinlerini de aktarma seviyesine ulaştıklarını söyledi.

Türk savunma sanayisi firmalarından STM'nin, dünyanın önde gelen yazılım firmalarının katıldığı INTEL-FS ihalesini kazanarak, NATO'nun istihbarat altyapısı için yazılım geliştireceğini vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin NATO'dan yazılım alanında aldığı en büyük ihracat projelerinden biri olan INTEL-FS Projesi'nin hayırlı olmasını diliyor, projede emeği geçen arkadaşlarımı kutluyorum. Bilişim alanında oluşturduğumuz altyapı sonucunda firmalarımızın uluslararası arenada aldığı bu neticeler bizi memnun etmekle birlikte, sektörümüzün bundan sonra da büyük başarılara imza atacağına inanıyorum. Savunma sanayimiz, katma değeri yüksek ürün ve çözümlerle Türkiye'nin ihracat hedeflerine katkı vermeyi sürdürecektir.

"Çok kritik yazılımlar"

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz de AA muhabirine, şirketin Türkiye'de özellikle yazılım, savunma sanayisi alanında NATO ile en uzun süre işbirliği yapan, çözümler sağlayan firmalardan biri olduğunu bildirdi.

Daha önce savaş alanının tamamında durumsal farkındalığı önemli ölçüde destekleyecek NATO Integration Core (INT-CORE) Projesi'ni teslim ettiklerini hatırlatan Güleryüz, ayrıca Afganistan'daki farklı ülkelerin komuta kontrol ünitelerine yönelik yazılımları sağladıklarını ve bu faaliyetlerin 10 yıl önceye uzandığını dile getirdi. Güleryüz, şöyle konuştu:

"STM ThinkTech üzerinden özellikle kriz durumlarında NATO'nun karar vermesine yönelik hem yazılımsal hem danışmanlık hizmetleri üretiyoruz. Bunların paket paket ihracatlarını gerçekleştirdik. 2022 yılında 5 ve 6'ncı paketi imzaladık. NATO ile imzalanan en büyük işimiz Teşkilatın istihbarat altyapısını hem arka plan dediğimiz mekanizma oluşturan yazılım çözümünü hem de ön planda kullanıcıların önündeki ekran ve ara yüzleri oluşturan ihaleleri biz kazandık. Bunlar yazılım alanında ülkemizde NATO'dan alınan en büyük işler arasında ve çok önemli projeler. NATO'nun istihbarat veri akışı bundan sonra STM'nin yazılımları üzerinden gerçekleşecek. NATO'nun bütün kullanıcıları dünyadaki tüm birimlerden yapacakları girişleri bu yazılımları kullanarak yapacaklar, o anlamda çok kritik yazılımlar."

Söz konusu yazılımların teknik olarak en ileri teknolojileri içerdiğini vurgulayan Güleryüz, burada oluşacak altyapıların hem ülkenin farklı alanlardaki ihtiyaçlarında kullanılabileceğini hem de NATO'nun gelecekteki yazılımları için bir temel oluşturacağını dile getirdi. Özgür Güleryüz, "Bu teknolojileri geliştiren, ilk kez kullanıma alacak firma olmak bizim açımızdan son derece kritik." dedi.