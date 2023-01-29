BIST 5.192
DOLAR 18,81
EURO 20,43
ALTIN 1.164,91
HABER /  GÜNCEL

Türkiye'de yaşamak için ne kadar para gerekli? İlber Ortaylı'dan olay cevap

Türkiye'de yaşamak için ne kadar para gerekli? İlber Ortaylı'dan olay cevap

Ünlü tarihçi ve yazar İlber Ortaylı, Türkiye'de yaşamak için ne kadar para gerektiğine dair konuşarak "Ayda 100 bin lira yeter. Aşağısında sıkıntı başlar" dedi...

Abone ol

Prof. Dr. İlber Ortaylı KAFA TV'deki programda dikkat çeken açıklamalar yaptı. Ortaylı, "Türkiye'de yaşamak için ne kadar kazanmalıyız?" sorusuna cevap verdi.

Ortaylı, "Bizim standartlarımızda bir yaşam için evin ve araban olacak. Ayda 100 bin lira yeter. Ama aşağısında sıkıntı başlar. Aşağısı orta sınıfa girersin, üst orta sınıf değil, orta sınıfa girersin. Hayat hiç o kadar kolay değil." diye konuştu.

Ortaylı: İnanılmaz bir şey

Öte yandan Dilek Sabancı'nın "İnsanın iyi bir evi ve arabası olması lazım. Rahat yaşayabileceği kadar parası olmalı. Milyar dolarlar de değil yani milyon dolarlar da yetebilir. Bazı insanlara 1-2 milyon dolar da yetebilir. 50 milyon dolar, 100 milyon dolarınız olsa rahat yaşarsınız." demişti.

Sabancı'nın o sözlerini değerlendiren Ortaylı, "50 milyonu küçümseyecek kadar iş olmuş yani. İnanılmaz bir şey" dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İstanbul'da hava kirliliği yüzde 9 arttı! İşte havası en temiz ve en kirli ilçeler
Foto Galeri İstanbul'da hava kirliliği yüzde 9 arttı! İşte havası en temiz ve en kirli ilçeler Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Yunanistan tehditler savurdu haddini aştı! Skandal Türkiye açıklaması
Yunanistan tehditler savurdu haddini aştı! Skandal Türkiye açıklaması
Bakan Varank: 357 bin kişiye istihdam sağlayacak yatırımın önünü açtık
Bakan Varank: 357 bin kişiye istihdam sağlayacak yatırımın önünü açtık
Altılı masa kurmaylarından '2018’de kronometre sıfırlandı' diyen Erdoğan'a yanıt
Altılı masa kurmaylarından '2018’de kronometre sıfırlandı' diyen Erdoğan'a yanıt
Türkiye Emekliler Derneği'nden Erdoğan'a intibak mektubu
Türkiye Emekliler Derneği'nden Erdoğan'a intibak mektubu
Otomobil dereye uçtu 2 genç kadın hayatını kaybetti
Otomobil dereye uçtu 2 genç kadın hayatını kaybetti
Bakan Nebati grafikle paylaştı: Türkiye borçla faizle değil, yatırımla üretimle büyüyor
Bakan Nebati grafikle paylaştı: Türkiye borçla faizle değil, yatırımla üretimle büyüyor
Adana Demirspor ayrılığı duyurdu! Sözleşmesi feshedildi
Adana Demirspor ayrılığı duyurdu! Sözleşmesi feshedildi
CHP'li Mehmet Bekaroğlu'ndan şok paylaşım! CHP'liler tepki gösterince silmek zorunda kaldı
CHP'li Mehmet Bekaroğlu'ndan şok paylaşım! CHP'liler tepki gösterince silmek zorunda kaldı
KDK'dan milyonlarca memuru ilgilendiren 'eş durumu tayini' kararı
KDK'dan milyonlarca memuru ilgilendiren 'eş durumu tayini' kararı
60 yaşından sonra okuma yazma öğrendiler
60 yaşından sonra okuma yazma öğrendiler
Milyonlar bu habere kilitlenmişti! EYT yarın Meclis'e geliyor ilk maaş hangi ayda öndecek?
Milyonlar bu habere kilitlenmişti! EYT yarın Meclis'e geliyor ilk maaş hangi ayda öndecek?
İtiraflar peş peşe geldi! İsveç'te büyük Türkiye pişmanlığı
İtiraflar peş peşe geldi! İsveç'te büyük Türkiye pişmanlığı