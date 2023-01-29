Türkiye'de yaşamak için ne kadar para gerekli? İlber Ortaylı'dan olay cevap

Ünlü tarihçi ve yazar İlber Ortaylı, Türkiye'de yaşamak için ne kadar para gerektiğine dair konuşarak "Ayda 100 bin lira yeter. Aşağısında sıkıntı başlar" dedi...

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Prof. Dr. İlber Ortaylı KAFA TV'deki programda dikkat çeken açıklamalar yaptı. Ortaylı, "Türkiye'de yaşamak için ne kadar kazanmalıyız?" sorusuna cevap verdi.

Ortaylı, "Bizim standartlarımızda bir yaşam için evin ve araban olacak. Ayda 100 bin lira yeter. Ama aşağısında sıkıntı başlar. Aşağısı orta sınıfa girersin, üst orta sınıf değil, orta sınıfa girersin. Hayat hiç o kadar kolay değil." diye konuştu.

Ortaylı: İnanılmaz bir şey

Öte yandan Dilek Sabancı'nın "İnsanın iyi bir evi ve arabası olması lazım. Rahat yaşayabileceği kadar parası olmalı. Milyar dolarlar de değil yani milyon dolarlar da yetebilir. Bazı insanlara 1-2 milyon dolar da yetebilir. 50 milyon dolar, 100 milyon dolarınız olsa rahat yaşarsınız." demişti.

Sabancı'nın o sözlerini değerlendiren Ortaylı, "50 milyonu küçümseyecek kadar iş olmuş yani. İnanılmaz bir şey" dedi.