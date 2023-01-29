İstanbul'da hava kirliliği yüzde 9 arttı! İşte havası en temiz ve en kirli ilçeler
İSTANBUL'da hava kirliliği, 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 9 artış kaydetti. Hava kirlilik oranı, 25 istasyonda artarken 9 istasyonda azaldı. İşte İBB verilerine göre, havası en temiz ve en kirli olan ilçeler...
İstanbul'da hava kirliliği, 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 9 artış gösterdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hava Kalite Ölçüm istasyonlarından derlenen verilere göre, İstanbul'da 2021'de ortalama partikül madde (PM10) hava kirliliği konsantrasyonu 38,2 µg/m3 (mikrogram bölü metreküp) ölçüldü. 2022'41,5 µg/m3 olan hava kirliliği önceki yıla göre yüzde 9 arttı.
Havası en kirli ilçe Kadıköy- Göztepe
Geçen yıl, İstanbul'da partikül madde hava kirliliğinin en fazla ölçüldüğü istasyon 97,6 µg/m3 ile Göztepe oldu.
Sonra Sultangazi ve Esenyurt geldi
Burayı sırasıyla 95,4 ile Sultangazi 3, 63,6 ile Sultangazi 2, 59,3 µg/m3 ile Esenyurt istasyonları takip etti.