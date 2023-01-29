Altılı masa kurmaylarından '2018’de kronometre sıfırlandı' diyen Erdoğan'a yanıt

Altılı masanın "Erdoğan aday olamaz" çıkışına Erdoğan, "Türkiye 2018 seçimleriyle yeni bir yönetim sistemine geçti, yani kronometreyi sıfırladı" yanıtını verdi. Açıklamaya altılı masanın kurmaylarından tepki geldi.

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Altılı masanın 11. toplantısından "TBMM yenileme kararı almadığı müddetçe, Sayın Erdoğan’ın 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir" açıklaması ortalığı karıştırdı.

Muhalefetin tutum değişikliği tartışmaları yeniden alevlendirdi. AK Parti bu çıkışa tepki göstererek sistemin anayasal değişikliklerle sıfırlandığını Erdoğan'ın yeni formatta ilk başkanlığını yaptığı görüşünde

Erdoğan: Kronometre sıfırlandı

Dün Denizli'de topla açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün 6’lı masa liderlerinin yaptığı, “Cumhurbaşkanının, anayasaya aykırı olarak üçüncü kez adaylığını ilan etmesi demokrasi tarihimize eklediği bir diğer kara sayfadır” açıklamasına, “"Türkiye 2018 seçimleriyle yeni bir yönetim sistemine geçti, yani kronometreyi sıfırladı. 2018'de seçilen cumhurbaşkanı, yeni sistemin ilk cumhurbaşkanıdır." ” karşılığını verdi.

6'lı masada yer alan partilerden Erdoğan'a tepki geldi.

"Hiçbir güç anayasayı bu şekilde çiğneyemez"

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre; CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek şunları kaydetti:

"2017’de OHAL döneminde referandum yaptılar, kendilerinin aklı neredeydi? Biz hiçbir şeyi sıfırlamadık. Yeni bir anayasa da yapmadık. 2017’de kendileri anayasa yazdılar, 101/2’ye dokunmadılar. Aklınız neredeydi? Erdoğan’ın danışmanı Mehmet Uçum, “2018’de birinci başkan” dedi. Anayasanın neresinde yazıyorsa bize göstersinler. Başkan falan yazmıyor. Meclis’i feshederek aday olamaz. Erdoğan’ın akıl hocaları bir dayanak bulmakta zorluk çekiyor, komik duruma düştüler. O zaman anayasaya bir cümle koyacaktınız, “Seçilen ilk cumhurbaşkanıdır” diye. Niye koymadınız, aklınız neredeydi? Belirleyici hüküm 2007 referandumunda bizzat AKP’lilerce anayasaya koyuldu. Neredeydi aklınız? FETÖ’yle birlikteydiniz, onlara mı kiralamıştınız aklınızı? Hiçbir güç anayasayı bu şekilde çiğneyemez. "

"Kendi isteğini ve iradesini yansıtan yaklaşımlarla Türkiye yönetilemez"

İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem ise yanıtını şöyle dile getirdi:

"Kendisinin iddia ettiği gibi olabilmesi için hukuken anayasanın koyduğu bu çok açık kurala geçici bir maddeyle 2017 referdumundan önce de birinci dönemini sürdürmekte olan cumhurbaşkanının yeniden aday olabileceğine dair geçici bir madde eklenmesi gerekirdi. Kişinin kendi arsuzuna göre “kilometre sıfırlandı” gibi hukuka uymayan, sadece kendi isteğini ve iradesini yansıtan yaklaşımlarla Türkiye yönetilemez. İYİ Parti bu hukuksuzluğa geçit vermeyecektir. "

"Erdoğan çıkmazda"

DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin: İki yılı aşkın süredir Erdoğan’ın aday olamayacağını söylediklerini hatırlatarak "'Kilometre sıfırlamak' için 101. maddede değişiklik yaparken oraya geçici madde hükmü konulması gerekiyordu. Bu yeni bir sistemdir, 'yeni sisteme göre sıfırdan başlar ibaresi koyması' gerekirdi. Erdoğan çıkmazda. O gün hata yapan hukukçuları da bugün içtihat arama derdine düşmüş, çıkış yolu arıyorlar. Zorlama yorumlarla kendilerini aday yapmaya çalışıyorlar" diye konuştu.

"'Aday olabilir' kararını veren herkesten hesap soracağız"

Demokrat Parti Sözcüsü Neslihan Çevik ise şunları kaydetti:

"Erdoğan yeniden aday olamaz. O sistem, bu sistem, şu sistem hiç fark etmez. Kanun aynı; 5+2 diyor, bunu getiren kendileri. Anayasa profesörleri 'Buraya da geçici madde koysaydın, şerh düşseydin' diyor. Seçim kararı aldıktan sonra top YSK’de. YSK’nin vereceği karar da “ahmak”ta verdiği karardan farklı olmayacaktır belki ama biz boynumuzu büküp beklemeyeceğiz. Milletimize şikâyet edeceğiz, itirazlarımızı yapacağız ve hükümet değiştiğinde de hukuk çerçevesinde 'aday olabilir' kararını veren herkesten hesap soracağız."

"Demek ki aklı anayasada değilmiş, okumamış"

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ da şöyle konuştu:

"Anayasa kahramanları Mustafa Şentop ve Mehmet Uçum 3. kez aday olabileceklerini söyledikleri zaman bunun olamayacağını söyledik. YSK üyelerini tehdit ettiğim gerekçesiyle hakkımda soruşturma açtılar. Allahtan demecimi kaydetmiştim de Ekrem İmamoğlu gibi olmadık, takipsizlik kararı aldık. Anayasa 101. madde açık. Sayın Erdoğan’ın aklı neredeydi, demek ki aklı anayasada değilmiş, okumamış. 3. kez aday olamazsın, olman mümkün değil."