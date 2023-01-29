Yunanistan tehditler savurdu haddini aştı! Skandal Türkiye açıklaması

Yunanistan'da Türkiye'yi hedef alan siyasetçiler halkasına son olarak Yunanistan Kalkınma ve Yatırımlar Bakanı Adonis Georgiadis katıldı. Ülkesinin son dönemde yaptığı silah yatırımlarına dikkat çeken Georgiadis, Türkiye'ye tehditler savurarak haddini aştı.

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Atina'dan Ege'deki tansiyonunun yükselmesine neden olabilecek bir açıklama geldi. Yunanistan Kalkınma ve Yatırımlar Bakanı Adonis Georgiadis, ülkesindeki savunma harcamalarına dikkat çekerek Türkiye'yi tehdit etti. Haddini aşan Yunan bakana, Yunan basını da destek verdi.

Yunanistan Kalkınma ve Yatırımlar Bakanı Adonis Georgiadis, Türkiye'yi hedef alan açıklamalara imza attı.

Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik 'Bir gece ansızın gelebiliriz' uyarısına yanıt veren Georgiadis şu skandal ifadeleri kullandı;

'Bu sözleri her duyduğumuzda gülüyoruz. Sayın Erdoğan'a gece, öğlen, sabah veya öğleden sonra gelmeye cesaret ederse, Rafale ve Viper'ın Türk Hava Kuvvetleri'ni ezeceğini bildirmek istiyorum.'

Ta Nea bu gelişmeyi 'Erdoğan gece gelirse Rafale ve Viper Türk hava kuvvetlerini ezer' başlığı ile okurlarına sundu.

Bir Roma atasözü olan 'barış istiyorsanız savaşa hazır olun' sözüne inandığının altını çizen Yunan bakan sözlerine şöyle devam etti;

'Ben de Erdoğan'a söylüyorum, Yunanistan'a bulaşamazsınız. Miçotakis geldi ve Silahlı Kuvvetler'i güçlendirdi. Torpidolar aldık, fırkateynler sipariş ettik, Fransa ve ABD ile ittifak yaptık, Rafales aldık.'

Yunanistan silaha doymuyor



Geride bıraktığımız 2022 Yunanistan için adeta silahlanma yılı oldu. Pek çok silah anlaşmasına imza atan Atina yönetimi bir yandan açıklamaları ile Türkiye'yi hedef alırken bir yandan da milyarlarca dolarlık harcamalar yaptı.

Yunanistan, silahlanmaya 2019’da 500 milyon Euro, 2020 yılında 530 milyon Euro, 2021 yılında 2.52 milyar Euro harcarken bu rakam 2022'de 3.37 milyar Euro'ya ulaştı.

Atina yönetimi, Temmuz 2019’dan bu yana 172 silahlanma programı için 14.4 milyar Euro’luk sözleşmelerin imzalandığını açıkladı.