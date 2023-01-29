Avustralya’da radyoaktif madde alarmı

Avustralyalı yetkililer, radyoaktif madde içeren minik bir kapsülün peşine düştü. Maden sahalarında kullanılan kapsülün yerinde bulunamamasının ardından harekete geçen yetkililer, insanları kapsüle temas etmemeleri konusunda uyardı.

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Yetkililere göre kapsül, 12 Ocak'ta onarım için Batı Avustralya eyaletinin başkenti olan Perth'e yollanmış ve sahadan ayrılmadan önce paketlenmişti. 16 Ocak'ta Perth'e ulaşan paket güvenli bir radyasyon deposunda saklanmıştı. Ancak 25 Ocak'ta paket açıldığında 6 milimetre çapında ve 8 milimetre boyutundaki kapsülün yerinde olmadığı fark edildi.

Batı Avustralya İtfaiye ve Acil Durum Hizmetleri Departmanı’ndan (DFES) yapılan açıklamada, madencilikte ölçüm için kullanılan radyoaktif kapsülün Newman bölgesindeki maden sahasından depoya gönderildiği esnada kaybolduğu belirtildi.

Arama çalışmalarında radyasyon ölçüm cihazı kullanılırken, yetkililer, insanları kapsüle dokunmamaları konusunda uyararak, maruz kalınması halinde maddenin yanıklara ve radyasyona bağlı rahatsızlıklara sebep olabileceğini söyledi.