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Gaziantep'te berberde korkunç olay! 12 yaşındaki çırak öldü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Gaziantep'te berberde korkunç olay! 12 yaşındaki çırak öldü

GAZİANTEP'te berberde çıraklık yapan 12 yaşındaki çocuk, çalıştığı dükkandaki kapıyı kapattığı sırada üzerine cam düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

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Olay,  Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Düztepe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, berberde çıraklık yapan yabancı uyruklu 12 yaşındaki Abdurrezzak Kahya çalıştığı iş yerinin kapısını kapatmak istedi.

Atar damarı kesildi!

Kapıyı kapattığı sırada kapıdaki cam kırılarak Abdurrezzak'ın üzerine düştü. Camın atar damarına gelmesi sonucu olay yerinde ağır yaralanan Kayha, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

12 yaşındaki Abdurrezak Kahya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Kahya'nın cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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