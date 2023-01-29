İngiltere’de üst düzey görevden alma

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, vergi soruşturmasında bakanlık kurallarının "ciddi şekilde ihlal edildiğini" tespit edilmesinden sonra Muhafazakar Parti Başkanı Nadhim Zahawi'yi görevden aldı.

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İktidardaki Muhafazakar Parti’nin Başkanı Nadhim Zahawi, maliye bakanlığı döneminde ödenmemiş milyonlarca sterlinlik vergi nedeniyle ceza ödediği ortaya çıkınca tartışmalar alevlenmişti.

5 milyon sterlinlik ceza ödediği belirtilen Zahawi hakkında istifa çağrıları haftalardır devam ederken, Başbakan Sunak baskılara dayanamayarak müttefikini görevden aldı.

Başbakan Sunak, Zahawi'ye gönderdiği bir mektupta, vergi kaçırdığına dair iddialar hakkında bağımsız etik danışmanı tarafından soruşturma yürütüldüğünü ve bakanlıkla ilgili yasaların ciddi şekilde ihlal edildiği sonucuna ulaşıldığını bildirdi.

Hükümet ayrıca Sunak'ın yeni atanan Bağımsız Etik Danışmanı Laurie Magnus tarafından hazırlanan soruşturma raporunu da yayınladı. Magnus, Zahawi'nin Birleşik Krallık Vergi Dairesi tarafından soruşturulduğunda yetkililere yalan söylediğini ve bunun da politikacının geç ödeme için 5 milyon sterlinlik para cezası vermesine yol açtığını tespit etti.