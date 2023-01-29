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Avustralya Açık'ta zafer Djokovic'in oldu Novak Djokovic 2. grand slam şampiyonluğunu aldı

Avustralya Açık'ta zafer Djokovic'in oldu Novak Djokovic 2. grand slam şampiyonluğunu aldı

Avustralya Açık Tek Erkekler finalinde Sırp raket Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas'ı 3-0 mağlup ederek kariyerinin 22. grand slam şampiyonluğuna ulaştı

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Avustralya Açık tek erkeklerde heyecan, final müsabakasıyla tamamlandı. Melbourne kentinde bulunan Rod Laver Arena'da dünya 5 numarası Djokovic ile 4 numaralı seri başı Tsitsipas karşı karşıya geldi. 2 saat 56 dakika süren mücadeleye Djokovic, hızlı başlayarak ilk seti 6-3 ile geçti.

İkinci sette tie breake giden maçta Sırp raket Djokovic, 7-6'lık üstünlük sağladı. Son sette de uygulanan tie breakte Djokovic 7-5 kazandı. Başarılı tenisçi, rakibine set vermeden toplamda 3-0lık skorla galibiyet almış oldu. 35 yaşındaki tenisçi, aldığı bu şampiyonlukla Avustralya Açık'ta 10. kez zirveyi temsil etti.

22. grand slam şampiyonluğu

2023 Avustralya Açıktan zaferle ayrılan Novak Djokovic, grand slam turnuvalarda toplam 22. Şampiyonluğunu kazanmış oldu. Djokovic, böylece Rafael Nadalın elinde bulunan 'en fazla grand slam turnuvası kazanan erkek tenisçi' rekorunu da egale etmiş oldu.

Nadal'a yetişti

Nadal ile şampiyonluk sayısını eşitleyen Djokovic, Avustralya Açık'ta 10. kez mutlu sona ulaştı. Djokovic, daha önce Fransa Açıkta 2, Wimbledon'da 7 ve Amerika Açık'ta da 3 kez ipi göğüsleyen isim olmuştu.

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