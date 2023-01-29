Rize'de genç hemşirenin ölümü mesai arkadaşlarını yasa boğdu

RİZE'de, 23 yaşındaki hemşire Enise Gürsoy otomobilin çarpması nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Genç hemşire görev yaptığı hastanede düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.Abone ol
Y.Ö’nün kullandığı otomobil, Bağdatlı Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan hemşire Enise Gürsoy’a (23) çarptı. Kazada yaralanan Gürsoy, kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hemşire Enise Gürsoy için üroloji servisinde görev yaptığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tören düzenlendi.
Törene, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, başhekim Doç. Dr. Özcan Yavaşi ile Gürsoy’un mesai arkadaşları katıldı.
Helallik alınmasının ardından Gürsoy’un cenazesi, toprağa verilmek üzere Sakarya’ya gönderildi.