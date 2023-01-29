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Fatih Erbakan'dan adaylık açıklaması

Fatih Erbakan'dan adaylık açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, önümüzdeki seçime parti olarak gireceklerini ve Cumhurbaşkanı adayı olacağını duyurdu. Erbakan partisinin oy oranının anket sonuçlarına göre yüzde 8'in üzerinde olduğunu ifade etti.

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Beyaz TV'de katıldığı canlı yayında seçim değerlendirmesi yaparak, "HDP'nin adayını açıklayacak olmasıyla seçimlerin ikinci tura kalma ihtimali arttı" dedi.

"Adaylık konusunda bir hazırlığımız var" diyen Erbakan, "Arkadaşlarımız 300 bin imzayla cumhurbaşkanlığı adaylığımızı ilan etmek için çalışma başlattı." diye konuştu.

Aday olduğunu ilan etti

Fatih Erbakan seçimde aday olduğunu şu sözlerle ilan etti: Parti olarak seçime gireceğimiz için cumhurbaşkanı adayı çıkartmamız mantıklı olandır. Bizim cumhurbaşkanı adayı olmamız son derece doğal partinin genel başkanı olarak. Teşkilatlarımız da bunu istiyorlar.''

Partisinin oy oranını açıkladı

Anket sonuçlarını da paylaşan Erbakan, ''Yeniden Refah Partisi yüzde 8’in üzerinde olduğunu gördük. Seçim dönemindeki çalışmalarla oyumuzu yüzde 10’un üzerine çıkartacağız.'' dedi.

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