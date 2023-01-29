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İstanbulspor-Kayserispor maçında gol yağmuru! 2 kez öne geçip kaybettiler

İstanbulspor-Kayserispor maçında gol yağmuru! 2 kez öne geçip kaybettiler

Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta maçında İstanbulspor, Kayserispor'u konuk etti. Mücadelede iki kez ev sahibinin öne geçtiği maçtan konuk ekip Kayserispor 4-2 üstün ayrıldı. Bu sonuçla İstanbulspor 15 puanda kalırken, Kayserispor ise 29 puana yükseldi.

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Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında İstanbulspor, Yukatel Kayserispor'u konuk etti. Maçın 10. dakikasında İstanbulspor, J. Eyenga-Lokilo'nun golüyle 1-0 öne geçerken Kayserispor 8 dakika sonra karşılık vererek 18. dakikada Carlos Mane ile skoru 1-1 yaptı.

İstanbulspor, mücadelenin 32. dakikasında V. Ethemi ile bulduğu golle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında ise Kayserispor 52. dakikada Onur Bulut ile skoru 2-2'ye getirerek tekrar eşitliği yakaladı. Kayserispor 83. dakikada Emrah Başsan ile bulduğu golle 3-2 öne geçmeyi başardı.

Mücadelenin devamında ise Kayserispor, İlhan Parlak'ın 89. dakikada bulduğu gol ile farkı 2'ye çıkararak skoru 4-2'ye getirdi.

Maçın devamında başka gol sesi çıkmazken karşılaşma 4-2'lik skorla Kayserispor'un galibiyetiyle sonuçlandı. İstanbulspor 15 puan ile 18. sırada yer alırken Kayserispor ise 29 puanla 7. sıraya yerleşti.

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