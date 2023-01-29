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Pelin Akil trafikte şoku yaşadı! Mendil satan çocuk: A... karısı, mezara mı götüreceksin

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Pelin Akil trafikte şoku yaşadı! Mendil satan çocuk: A... karısı, mezara mı götüreceksin

Ünlü oyuncu Pelin Akil Beşiktaş'ta trafikte beklemediği bir olayla karşılaştı. Mendil satan bir çocuk, Pelin Akil'e küfürler savurdu. Yaşadıklarını anlatan ünlü oyuncu 'Nerede yaşıyoruz neden böyle insanlar" diyerek isyan ederken çocuğun rahatlığına da tepki gösterdi.

Pelin Akil trafikte şoku yaşadı! Mendil satan çocuk: A... karısı, mezara mı götüreceksin

Ünlü oyuncu Pelin Akil tek başına araçtayken şoke eden bir olay yaşadı.

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Pelin Akil trafikte şoku yaşadı! Mendil satan çocuk: A... karısı, mezara mı götüreceksin

Ben Bu Cihana Sığmazam'da canlandırdığı Firuze karakteriyle öne çıkan Pelin Akil selpak satan bir çocuğun kendisine küfürler yağdırdığını söyledi.

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Pelin Akil trafikte şoku yaşadı! Mendil satan çocuk: A... karısı, mezara mı götüreceksin

Ünlü oyuncu, anne ve babası ile sülalesine küfür edildiğini öne sürdü,  "Nerede yaşıyoruz" böyle diyerek isyan etti.

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Pelin Akil trafikte şoku yaşadı! Mendil satan çocuk: A... karısı, mezara mı götüreceksin

Pelin Akil yaşadığı olayı şöyle anlattı: İstanbul artık her şeyi çok zorlaştırıyor. Az önce Beşiktaş'ta peçete satan bir çocuk a... karısı para versene diye konuşarak küfürler ederek cama vuruyor.

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