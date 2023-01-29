Pelin Akil trafikte şoku yaşadı! Mendil satan çocuk: A... karısı, mezara mı götüreceksin
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Ünlü oyuncu Pelin Akil Beşiktaş'ta trafikte beklemediği bir olayla karşılaştı. Mendil satan bir çocuk, Pelin Akil'e küfürler savurdu. Yaşadıklarını anlatan ünlü oyuncu 'Nerede yaşıyoruz neden böyle insanlar" diyerek isyan ederken çocuğun rahatlığına da tepki gösterdi.
Ünlü oyuncu Pelin Akil tek başına araçtayken şoke eden bir olay yaşadı.
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Ben Bu Cihana Sığmazam'da canlandırdığı Firuze karakteriyle öne çıkan Pelin Akil selpak satan bir çocuğun kendisine küfürler yağdırdığını söyledi.
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Ünlü oyuncu, anne ve babası ile sülalesine küfür edildiğini öne sürdü, "Nerede yaşıyoruz" böyle diyerek isyan etti.
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Pelin Akil yaşadığı olayı şöyle anlattı: İstanbul artık her şeyi çok zorlaştırıyor. Az önce Beşiktaş'ta peçete satan bir çocuk a... karısı para versene diye konuşarak küfürler ederek cama vuruyor.
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