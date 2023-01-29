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Bikiniyle dolaşana artık ceza kesilecek! Kurala uymayan 150 euro ödeyecek

Bikiniyle dolaşana artık ceza kesilecek! Kurala uymayan 150 euro ödeyecek

Hırvatistan'ın tatil kenti Split'te bikiniyle dolaşanlara ceza kesilecek. 

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Hırvatistan'ın Adriyatik Denizi kıyısında bulunan tatil kenti Split'te bikini veya mayo ile dolaşanlara 150 euro para cezası kesileceği duyuruldu.

Split kent yönetimi tarafından alınan karara ilişkin yapılan açıklamada, kent merkezinde bikini veya mayo ile dolaşmanın yasaklandığı ve buna uymayanların 150 euro para cezası ödeyeceği belirtildi.

Kararın 1 Ocak itibarıyla uygulamaya konulduğuna işaret edilen açıklamada, kent merkezinin 21 "radar" tarafından gözetleneceği bildirildi.

Yerel medyadaki haberlerde, kamuya açık alanlarda alkol tüketenlere 150 euro, köpeklerini tasmasız gezdirenlere de 66 euro ceza uygulanacağı kaydedildi.

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