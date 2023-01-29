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TFF resmen açıkladı: Yeni MHK Başkanı belli oldu!

TFF resmen açıkladı: Yeni MHK Başkanı belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulunun yeni başkanının Lale Orta olduğunu açıkladı.

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TFF'den yapılan açıklamada, ''Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün gerçekleştirdiği toplantıda aldığı kararla; Merkez Hakem Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Lale Orta getirmiştir.'' denildi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün gerçekleştirdiği toplantıda aldığı kararla; Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Prof. Dr. Lale Orta'yı getirildi.

Başkan: Prof. Dr. Lale Orta

Üyeler: Tolga Özkalfa, Ahmet İbanoğlu, Cemalettin Ali Kunak, Prof. Dr. Ali Kızılet, Süleyman Abay, Sadettin Güler, Aynur Aysun Akar, Hamza Mısır

"Başarılar diliyoruz"
Türkiye'nin ilk kadın futbol antrenörü, ilk kadın futbol hakemi ve FIFA kokartlı ilk kadın hakemlerden biri olan Prof. Dr. Lale Orta başkanlığında göreve başlayacak olan MHK'nın; futbola değer katarak Türk futbolunu uluslararası alanda daha yüksek seviyelere getirmek için üzerine düşen sorumlulukları yerine getireceğine inanıyor, yeni MHK Başkanı ve üyelerine görevlerinde başarılar diliyoruz.

Lale Orta kimdir?
Lale Orta 1 Ocak 1960, İstanbul doğumlu Türk futbolcu, futbol antrenörü, futbol hakemi ve akademisyendir. Türkiye'nin ilk kadın futbol antrenörü ve ilk kadın futbol hakemidir. Yirmi yıl erkek liglerinde futbol hakemliği yaptı, profesyonel ve amatör bin beş yüzün üzerinde maç yönetti. 2000 yılında tamamladığı doktora tezi ile ülkenin ilk kadın futbol doktoru unvanını aldı. Dünyadaki FIFA kokartlı ilk kadın hakemlerden biri olan Orta, 60 uluslararası maç yönetmiştir. Futbolun yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda çalışmaları ile tanınır.

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