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İstanbul'da el freni çekilmeyen araç dehşet saçtı! Halay çekenlerin arasına daldı: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da el freni çekilmeyen araç dehşet saçtı! Halay çekenlerin arasına daldı: Ölü ve yaralılar var

İSTANBUL'un Çekmeköy ilçesinde el freni çekilmeden park edilen araç metrelerce kayarak asker eğlencesinde halay çekenlerin arasına daldı. Yaşanan olayda 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı.

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Olay, Çekmeköy ilçesi Sultançiftliği Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, el freni çekilmeden park edilen bir araç yokuş aşağı kayarak, asker eğlencesinde halay çeken bir grubun arasına daldı.

Ortalık savaş alanına dönerken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri olayda yaralananlara müdahale ederek çevredeki hastaneye kaldırdı.

Halayda bulunan 5 kişi yaralanırken, 1 kişinin ise hayatını kaybettiği öğrenildi.

Öte yandan polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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