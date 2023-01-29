Fenerbahçe'den Kasımpaşa'ya farklı tarife! Enner Valencia 4 golle tarihe geçti!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. İlk yarıda 1-0 geriye düşen Fenerbahçe golcüsü Valencia (4) ve Batshuayi'nin ayağından bulduğu gollerle 5-1 kazandı. Ligde 3 maç üst üste kazanan Sarı-lacivertliler puanını 44'e yükseltti, Kasımpaşa ise 19 puanda kaldı. Valencia, Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza'dan bu yana bir sezonda en yüksek gol sayısına ulaşan oyuncu oldu.

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Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı.

Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 5-1'lik skorla kazandı. Müsabakada sarı-lacivertlilerin gollerini Valencia (4) ve Batshuayi attı. Kasımpaşa'nın tek sayısını Mamadou Fall kaydetti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 44'e yükseltirken Kasımpaşa 19 puanda kaldı.

Enner Valencia 4 golle tarihe geçti!

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup ettiği maçta tam 4 gol atan Enner Valencia tarihe geçti. 33 yaşındaki golcü, profesyonel futbol kariyerinde ilk kez bir müsabakada 4 gollük performans sergileyerek tarihe geçmiş oldu. Valencia, müsabakanın 37, 39, 52 ve 69. dakikalarında rakip fileleri havalandırarak ligdeki gol sayısını da 19'a yükseltmiş oldu. Öte yandan Valencia, Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza'dan bu yana bir sezonda en yüksek gol sayısına ulaşan oyuncu oldu.

Evkadorlu oyuncu Sow, Fernandao, Soldado ve Van Persie gibi isimleri geride bıraktı.

2022-23 Enner Valencia 19

2021-22 Serdar Dursun 15

2020-21 Enner Valencia 12

2019-20 Vedat Muriqi 15

2018-19 Roberto Soldado 6

2017-18 Giuliano 14

2016-17 Moussa Sow 12

2015-16 Robin van Persie 16

2014-15 Moussa Sow 14

2013-14 Moussa Sow 15

2012-13 Moussa Sow 15

2011-12 Alex de Souza 14

2010-11 Alex de Souza 28

Jesus'tan 2 değişiklik

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, ligde son oynadıkları HangiKredi Ümraniyespor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 2 değişiklik yaptı.

Portekizli teknik adam, Ümraniyespor maçında ilk 11'de görevlendirdiği Miguel Crespo ile Diego Rossi'yi, Kasımpaşa karşısında yedek soyundurdu.

68 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine ise Miha Zajc ile Arda Güler'i ilk 11'de oynattı.

Kasımpaşa karşısında kalede Altay Bayındır'ı görevlendiren Jesus, savunma dörtlüsünü Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Attila Szalai ve Lincoln Henrique'den kurdu. Orta sahada Willian Arao ve Miha Zajc şans bulurken, kanatlarda Arda Güler ile İrfan Can Kahveci oynadı. Jesus, gol yollarında ise Enner Valencia ile Michy Batshuayi'ye güvendi.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Luan Peres, Gustavo Henrique, Serdar Aziz, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, Emre Mor, Diego Rossi ve Serdar Dursun ise yedek bekledi.

Arda, bu sezon ligde ilk kez 11'de başladı

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, ligde bu sezon ilk kez bir maça 11'de başladı.

Bu sezon Avrupa'da 3, kupada ise 1 maçta ilk 11'de oynayan 17 yaşındaki Arda, ligde ise hep sonradan oyuna girmişti.

Arda, ligde bu sezon ilk kez Kasımpaşa karşısında 11'de görev aldı.

Fenerbahçe'de 4 eksik

Fenerbahçe, Kasımpaşa müsabakasında 4 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Joao Pedro, Bright Osayi-Samuel ve Joshua King'in yanı sıra Ezgjan Alioski teknik heyet tercihiyle kadroda yer almadı.

Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşacak. Kasımpaşa ise sahasında Giresunspor'u konuk edecek.