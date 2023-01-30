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Manisa'da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 7 yaralı

Manisa'da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 7 yaralı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde yolcu otobüsünün kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

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Kaza, Turgutlu ilçesi Avşar Mahallesi'nde meydana geldi. Eskişehir'den yola çıkan Pamukkale Turizm firmasına ait Murat Erdem Ç. idaresindeki Mercedes marka 20 EC 006 plakalı yolcu otobüsü aynı istikamette seyir halinde olan İsmail D. idaresindeki 45 ZA 4105 plakalı kamyonete çarptı. Kontrolden çıkan otobüs ardından elektrik direğine sonra da yol kenarında bulunan meyve bahçesine daldı.

Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 50'ye yakın yolcunun bulunduğu otobüsün şoförü Murat Erdem Ç. şoför koltuğunda sıkışarak yaralanırken, otobüste bulunan yolculardan Saadet P. (66), Hande Ç. (6) ve Himmet K. hafif şekilde yaralandı.

Otobüsün çarptığı ve karşı şeride geçen kamyonetin şoförü İsmail D. (35) kızları Mürşide D. (5) ve Fatma D. (3) hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılırken E-96 karayolu Ankara-İzmir istikametinde trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı.

Kaza sonrası konuşan Serdal İmren isimli vatandaş çok korktuklarını otobüsün elektrik direğine çaptığını ve kıvılcımlarla uyandıklarını söyledi.

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