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Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı! Sezon sonuna kiralandı
Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde bonservisini aldığı Bruma'yı sezon sonuna kadar Braga'ya kiralandığını açıkladı.Abone ol
Fenerbahçe, Bruma'nın sezon sonuna kadar Braga'ya kiralandığını açıkladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada ayrılık şu ifadeler ile duyuruldu:
"Bruma, SC Braga’ya kiralandı Oyuncumuz Armindo (Bruma) Tué Na Bangna, 2022-2023 sezonunun sonuna kadar Portekiz’in SC Braga takımına kiralanmıştır. Bruma’nın başarılı bir sezon geçirmesini diler, kamuoyunun bilgisine sunarız. Fenerbahçe Spor Kulübü"