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Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı! Sezon sonuna kiralandı

Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı! Sezon sonuna kiralandı

Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde bonservisini aldığı Bruma'yı sezon sonuna kadar Braga'ya kiralandığını açıkladı.

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Fenerbahçe, Bruma'nın sezon sonuna kadar Braga'ya kiralandığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada ayrılık şu ifadeler ile duyuruldu:

"Bruma, SC Braga’ya kiralandı Oyuncumuz Armindo (Bruma) Tué Na Bangna, 2022-2023 sezonunun sonuna kadar Portekiz’in SC Braga takımına kiralanmıştır. Bruma’nın başarılı bir sezon geçirmesini diler, kamuoyunun bilgisine sunarız. Fenerbahçe Spor Kulübü"

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