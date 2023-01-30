Ankara'da Meral Akşener'e kriz geçirten kriz çözüldü! İYİ Parti'nin yeni il başkanları belli oldu

İYİ Parti Genel Merkezi'nde kriz çıkaran ve Meral Akşener'i kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye yatırtan il başkanı seçimi krizi sona erdi. İYİ Parti’de gerçekleştirilen kongrelerin ardından Ankara ve Bursa il başkanları belli oldu.

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İYİ Parti'de Koray Aydın ekibi ile karşıt grubun kıyasıya kavga ettiği Ankara il bakanlığı krizi çözüldü. Genel Merkez'de yaşanan kavga sonrası Meral Akşener kalp rahatsızlığı geçirerek bir gece hastanede yatıran kriz, Akşener'in istediği gibi sonuçlandı. İYİ Parti’de gerçekleştirilen kongrelerin ardından Ankara ve Bursa il başkanları belli oldu.

Ankara'da tek adaylı seçim

Genel Başkan Meral Akşener'in katılımıyla düzenlenen İYİ Parti Ankara 3. Olağan İl Kongresi'nde, il başkanlığına tek aday Faruk Köylüoğlu oldu. Köylüoğlu, 221 oy alarak İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı’na seçildi.

Bursa'da iki aday yarıştı

İYİ Parti Bursa İl Teşkilatı da 3'üncü Olağan Kongresi'ni bugün gerçekleştirdi. Adaylardan Erdinç Ceyhan’ın çekilmesiyle iki adayın yarıştığı kongrede, 563 geçerli oyun 387’sini alan Mehmet Hasanoğlu yeni il başkanı oldu.